Cooperativa de Hospitales de Antioquia habría incurrido en irregularidades al comercializar medicamentos: Contraloría

La Contraloría General de la República trasladó los hallazgos fiscales que comprometerían a la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (Cohan) en presuntas irregularidades que comprometerían un detrimento superior a los 3.000 millones de pesos, representados en sobrecostos para los centros asistenciales del departamento.
La misma cooperativa confirmó que esos presuntos hallazgos fueron producto de una auditoría que hizo el ente de control.
Según informó Caracol Radio, en concreto hubo dos supuestos hallazgos: el primero tiene que ver con los pagos indebidos por 1.251 millones en la compra de medicamentos que estaban clasificados como “muestras médicas” y, por tanto, no podían ser comercializados ni facturados al sistema de salud. En consecuencia, habría una “irregularidad en el uso de los recursos públicos y un posible incumplimiento del principio de eficiencia del gasto en salud”, según el documento citado por ese medio de comunicación.