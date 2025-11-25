Cooperativa de Caficultores de Andes reabrirá sus puertas tras 6 años de intervención: así es el acuerdo alcanzado

Buenas noticias para los caficultores del Suroeste antioqueño: la Cooperativa de Los Andes, que permanecía intervenida desde 2019, volverá a ofrecer sus servicios.

Esto fue posible gracias al plan de viabilización estructurado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), en conjunto con la Supersolidaria y otros actores del sector, lo que permitió que la entidad se pusiera al día con sus acreedores, incluida la banca y la propia Federación.

Con esta gestión, la cooperativa conservará presupuesto, patrimonio e infraestructura suficientes para reactivar sus operaciones.

“Estamos recuperando un activo social, permitiendo que los 4.000 asociados de esta región vuelvan a contar con la garantía de compra y otros servicios del sector solidario”, afirmó Germán Bahamón, gerente general de la FNC.

Como parte del acuerdo alcanzado, la Cooperativa de Los Andes se comprometió a entregar algunos bienes y contará con un plazo de 25 años para cumplir sus obligaciones financieras con la Federación.

María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, había señalado en declaraciones pasadas con EL COLOMBIANO que la Fedecafé, principal acreedor de la Cooperativa, estaba comprometida en acompañar la negociación con el resto de acreedores, entre ellos entidades financieras como Bancolombia, Davivienda y Confiar.

“Lo que más necesitamos es que se logre un acuerdo para que, desde nuestra competencia, podamos regresar la cooperativa a una medida de intervención para administrar. Esa figura nos permite reabrir sus puertas y continuar su gestión a través del agente especial”, explicó en ese momento.

Por ahora, se proyecta que, a medida que la entidad avance en su proceso de recuperación tras la quiebra, puedan restablecerse servicios que se fueron perdiendo con el tiempo, como los programas educativos, los apoyos económicos para los caficultores y las unidades de negocio que cerraron debido a las dificultades financieras.

El objetivo es aliviar la afectación en la regulación del precio del café que enfrentan los productores de Betania, Andes, Jardín, Ciudad Bolívar e Hispania, quienes durante este periodo debieron apoyarse en la Cooperativa de Caficultores de Occidente para comercializar su producto.

Noticia en desarrollo...