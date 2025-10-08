“Desde 1992 no veíamos una cosecha cafetera como esta en Colombia”: Germán Bahamón

El café colombiano vive uno de sus mejores momentos: su calidad sigue siendo un sello reconocido en el mundo y su peso en la economía nacional se fortalece. Durante el año cafetero comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, el país alcanzó su mayor nivel de producción en tres décadas, con 14,8 millones de sacos de 60 kilos, un 17% más que en el periodo anterior.
El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, explicó que este resultado fue posible gracias a condiciones climáticas favorables y al impacto positivo de la renovación de los cafetales, factores que, además, reafirman la confiabilidad del origen colombiano en el mercado mundial.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Bahamón dio detalles de cómo avanza el sector, por qué se prevé una menor producción en el próximo ciclo, qué ha ocurrido con la Cooperativa de Caficultores de Andes, cuál ha sido el impacto frente al arancel impuesto por Estados Unidos, y cómo se encuentra hoy la relación con el Gobierno Nacional.