De El Hueco a Disney: la marca paisa que logró licencia histórica para productos de belleza

La historia de la marca paisa Cosmos arranca en uno de los lugares más tradicionales del comercio popular en Medellín, El Hueco.
Allí, dos hermanos paisas, Andrés Felipe y Rubén Darío Betancur Roldán, empezaron a jugarse el pellejo con importaciones pequeñas de productos de belleza, electrónica y tecnología que traían desde Panamá.
Era 2012 y el negocio apenas dejaba $4 millones al año. Una década después, esa apuesta juvenil se convertió en una marca que hoy mueve más de $20 mil millones anuales, tiene presencia en 29 departamentos y avanza con paso firme en su expansión internacional hacia Ecuador.
“Comenzamos vendiendo $4 millones el primer año. Hoy seguimos creciendo, con presencia en 29 departamentos del país y una expansión internacional que ya incluye Ecuador”, recuerda Andrés Felipe Betancur Roldán, gerente general de la compañía.
Puede leer: Así es el auge de los calendarios de Adviento en Colombia, que mueven US$1.470 millones en el mundo