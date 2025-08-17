En “El Hueco” son tan avispados que hasta montaron su propio proveedor de internet

Si algo tienen los comerciantes de El Hueco, en el centro de Medellín, es ojo para ver cómo una necesidad se transforma en negocio y una chispa especial para que las ideas locas se hagan realidad. Así ha ocurrido con múltiples proyectos que se han convertido en empresas prósperas, como un cambiadero de “menuda” que les resuelve un problema vital a los vendedores al detal, y ahora también con una web hecha acá mismo, a la medida de los comerciantes y que poco a poco les quita clientes a los gigantes de las telecomunicaciones.
Lo más particular es que ese sentido de la oportunidad se va heredando de padres a hijos y sería el caso de Jorge Andrés Duque (31 años de edad) y Sebastián Giraldo (34), dos de los socios de Lannet, que es la firma que está suministrando internet a una parte importante de los locales comerciales del sector.
Ambos son primos e hijos de cacharreros de Guayaquil, por tanto crecieron en el fragor de toda la actividad que se despliega en esta zona, aprendiendo en el día a día lo que seguramente no enseñan las universidades y adquiriendo como por ósmosis esa “pispicia” para percibir dónde está la plata.