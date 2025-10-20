¿Qué vías tiene Colombia para salir de la crisis con Estados Unidos por la pelea entre Petro y Trump? Expertos responden

Un sexto ataque a una lancha en el Caribe, el ataque a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y señalamientos desde la Casa Blanca al mandatario colombiano y viceversa han desatado una crisis diplomática entre EE. UU. y Colombia que tienen en vilo a varios sectores del país.

El retiro de ayudas económicas por parte del gigante norteamericano y el anuncio de posibles aranceles para Colombia significaría una importante pérdida de recursos para sectores como las Fuerzas Militares y la fuerza pública, además de una disminución en exportaciones en sectores principalmente agrícolas y otros vínculos comerciales.

Con este panorama, una de las preguntas que ronda en el aire es la posibilidad de que las diferencias entre Donald Trump y Gustavo Petro se resuelvan por una vía diplomática en vez de medidas y sanciones o, peor aún, una ruptura de relaciones.

Para profundizar sobre esta cuestión, EL COLOMBIANO habló con dos expertos en temas internacionales para entender la importancia que tiene un restablecimiento a la normalidad de las relaciones entre las dos naciones.

El docente universitario especializado en asuntos internacionales Abdelaziz Malaver le comentó a este medio que aunque sí es difícil que se presente una normalización de las relaciones entre los dos mandatarios, hay que entender que el vínculo que se ha mantenido entre Estados Unidos y Colombia va más allá de lo comercial, la inversión y la deuda.

Para Malaver, respecto al escenario de que el impasse se resuelva por vía diplomática, “es necesario que se dé este paso por los beneficios que puede llegar a tener una relación estable para los dos pueblos. De todas formas, el que más sufre es Colombia, representado directamente a esa pérdida de recursos que en este momento ha manifestado Donald Trump”. El docente planteó que “a pesar de las comunicaciones directas que se puedan llegar a tener a través de medios de comunicación o a través de otros mecanismos como redes sociales, pues se debe evaluar los intereses de cada uno de los Estados”.