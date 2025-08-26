Le llueven críticas al expresidente Iván Duque por su encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu

Como “un cercano amigo y aliado del pueblo colombiano”, así describió el expresidente colombiano Iván Duque al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, con quien sostuvo un encuentro este lunes en Jerusalén, en el arranque de su visita a Israel.
En el encuentro, del que el exmandatario compartió una serie de fotografías, estuvieron acompañados del exsecretario general de la Presidencia, Víctor Muñoz, en representación de la Fundación I+D –creada por Duque–; y del empresario Gabriel Gilinski, de origen judío.