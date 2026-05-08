“No saben el daño que hacen”: Óscar Córdoba cuestiona a los responsables de los disturbios en DIM vs. Flamengo

Uno de los más críticos y directos con lo sucedido es Óscar Córdoba , el exarquero campeón con Boca Juniors , quien calificó a los hinchas de estúpidos en su análisis en ESPN, donde es comentarista.

Luego de los desmanes que se presentaron en el estadio Atanasio Girardot, a los 3 minutos del duelo entre el DIM y Flamengo, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores , se siguen teniendo reacciones de personas vinculadas al fútbol que critican lo sucedido, por el daño que estas manifestaciones le hacen al balompié colombiano en el continente.

“Qué se puede decir o pensar, que estamos rodeados . Se le dice al hincha del DIM que hoy se jacta de decir ‘yo fui', que mejor denuncie quiénes fueron, porque le están haciendo un daño terrible al fútbol colombiano”.

Y continúo con su intervención manifestando que “hay que tener claro el mensaje que se le manda al hincha desde los medios de comunicación por las críticas que se publican de los directivos y los jugadores, porque hay hinchas estúpidos que lo que están haciendo es un daño al fútbol colombiano”.

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Y lo afirma porque, al dar por cancelado el partido, seguramente la Conmebol dará sanciones al DIM por no garantizar la seguridad y lo multará con una sanción económica que seguramente será millonaria, pero además perderá los puntos y tendrá, seguramente, tres goles más en contra.

La reflexión de Córdoba es que, más allá de lo deportivo, la imagen del país se afecta, y se envía un mensaje errado, porque el hincha que ahora se siente orgulloso por lo que pasó no sabe lo que significa que, por ejemplo, se enmarque a la ciudad como un lugar que no es seguro para la competencia.

Además, otros comentaristas afirman que, los jugadores se van, los directivos pueden cambiar, pero la imagen y el nombre del DIM son los que se ven afectados, pues seguramente estará durante mucho tiempo con el estadio clausurado para la competencia, es más, hasta los hinchas se verán perjudicados, porque, si la situación en resultados cambia y el equipo mejora su rendimiento y sigue en competencia, pues no podrán estar en el estadio.

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Hay que recordar que, aunque dentro del estadio no hubo enfrentamientos ni personas heridas de gravedad, los daños en el escenario y en los lugares aledaños al estadio dejan millonarias pérdidas no solo para los encargados del espectáculo, sino para comerciantes y personas que nada tienen que ver con el fútbol, pero terminaron afectadas por los daños del vandalismo que se presentó cuando los hinchas fueron evacuados del escenario.

Ahora queda solo esperar lo que la Comisión Disciplinaria de Conmebol defina, tras el informe arbitral y la investigación que haga el ente que rige el fútbol sudamericano.