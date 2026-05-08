“No saben el daño que hacen”: Óscar Córdoba cuestiona a los responsables de los disturbios en DIM vs. Flamengo

Luego de los desmanes que se presentaron en el estadio Atanasio Girardot, a los 3 minutos del duelo entre el DIM y Flamengo, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, se siguen teniendo reacciones de personas vinculadas al fútbol que critican lo sucedido, por el daño que estas manifestaciones le hacen al balompié colombiano en el continente.
Uno de los más críticos y directos con lo sucedido es Óscar Córdoba, el exarquero campeón con Boca Juniors, quien calificó a los hinchas de estúpidos en su análisis en ESPN, donde es comentarista.