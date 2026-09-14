Hasta $15 millones al año cuesta mantener la vida de un atleta o maratonista en Colombia

Para practicar el running se necesitan ganas, motivación y... tener un buen dinero disponible al mes, en una industria running que ya mueve US$5.200 millones al año y que en Colombia suma al menos 3,5 millones de adeptos, según estimaciones del Dane.
Poniéndolo en plata blanca, mantener una vida ligada al deporte puede costarle a una persona del común desde unos $500.000 mensuales para quien combina gimnasio, suplementos, ropa y transporte, o hasta más de $1 millón al mes cuando la actividad pasa de ser recreativa a competitiva. Y para un corredor que participa de manera frecuente en carreras y prepara maratones, la cuenta anual puede superar los $15 millones.
El gasto no se queda en el gimnasio. Cada entrenamiento activa una cadena de consumo que incluye tenis, ropa técnica, suplementos, alimentación, entrenadores, fisioterapia, inscripciones y viajes. En el caso del running, además, cada carrera se ha convertido en un negocio que trasciende la competencia y mueve hoteles, restaurantes, transporte y comercio.
Toda esta experiencia de gastos es contada por Wilson Saenz Molina, atleta cundinamarqués que ganó la Maratón de Barranquilla en 2023, y muestra hasta dónde puede llegar esa factura. Según señala, como no cuenta con patrocinador y trabaja para financiar su carrera deportiva, asegura que todos los costos salen de su bolsillo.
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