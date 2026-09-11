El costo de ser gamer en Colombia: jugar puede exigir más de $9 millones

La industria del gaming vive uno de sus mejores momentos, pero entrar y mantenerse en ella cuesta cada vez más. Entre julio de 2025 y junio de 2026, el mercado mundial alcanzó los US$39.400 millones y Latinoamérica fue la región de mayor crecimiento, con un avance de 25%, según el más reciente Global Gaming Trends Report de NielsenIQ. El crecimiento contrasta con una realidad para los jugadores colombianos: mientras hace dos o tres décadas bastaba con comprar una consola y un videojuego para entrar al mundo gamer, hoy la experiencia puede involucrar computador o consola, monitor, controles, audífonos, teclado, mouse, conexión, suscripciones y nuevos lanzamientos. Y la cuenta puede ser alta. Un PC gamer básico en Colombia parte de unos $1,8 millones, mientras que una configuración de gama alta puede superar los $9 millones. Es decir, solo el equipo de entrada puede costar más de un salario mínimo mensual de 2026, fijado en $1.750.905 sin incluir el auxilio de transporte. Le puede interesar: Por qué miles de jugadores de PlayStation dejarán de usar sus consolas durante siete días en agosto

Un PC gamer puede costar más de cinco salarios mínimos

El mercado ofrece diferentes puertas de entrada. Según precios recopilados por GTechGaming, un equipo básico puede ubicarse entre $1,8 millones y $2,5 millones, generalmente con 16 GB de RAM, almacenamiento SSD de 512 GB y procesadores con gráficos integrados. Son configuraciones dirigidas a juegos como Valorant, Fortnite o League of Legends. En la gama media, el presupuesto sube a entre $3 millones y $5 millones. Allí aparecen equipos con tarjetas gráficas dedicadas, procesadores más potentes y mayores capacidades de almacenamiento, que permiten jugar títulos AAA y realizar actividades como streaming. La gama alta comienza alrededor de los $6 millones y puede superar los $9 millones o $10 millones, dependiendo de los componentes. Son equipos orientados a jugadores que buscan resoluciones 2K o 4K y el mayor rendimiento posible. El impacto sobre el bolsillo es evidente. Un equipo de $1,8 millones equivale a 1,03 salarios mínimos de 2026. Uno de $5 millones representa 2,86 salarios mínimos, mientras que un computador de $9 millones equivale a 5,14 salarios mínimos. En otras palabras, para un trabajador que recibe un salario mínimo, el PC gamer más básico ya representa el equivalente a más de un mes completo de ingreso, antes de comprar el juego, el monitor o cualquier periférico. La alternativa para quienes no quieren entrar al mercado de computadores es la consola. Una PlayStation 5 se mueve aproximadamente entre $2,4 millones y $3,3 millones, dependiendo de la versión, mientras que la PS5 Pro puede superar los $4 millones. En el caso de Xbox, una Series X puede ubicarse entre $2,5 millones y $3,5 millones y una Series S parte de un precio inferior. Lea más: Microsoft despedirá a 4.800 empleados enfocados principalmente en Xbox

El juego también pesa: GTA VI puede costar $339.900

Tener el equipo no significa haber terminado de gastar. Los grandes lanzamientos también tienen un peso importante en el presupuesto. El caso más esperado es GTA VI, cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre de 2026. En la tienda oficial de Xbox Colombia, la edición estándar aparece con un precio de $339.900, mientras que la Ultimate Edition alcanza los $424.900. La versión estándar representa cerca del 19,4% de un salario mínimo de 2026. Si se mira en días de ingreso, equivale a unos 5,8 días de salario mínimo. La edición Ultimate sube hasta el 24,3% de un salario mínimo, equivalente a aproximadamente 7,3 días de ingreso. El caso de GTA VI permite dimensionar cómo cambió el negocio. El jugador no solo necesita reunir dinero para comprar una consola o un PC: cada nuevo lanzamiento importante puede representar otra erogación de cientos de miles de pesos. En los juegos deportivos ocurre algo similar. EA Sports FC 27, la nueva entrega de la franquicia de fútbol, tiene diferentes ediciones y precios según la plataforma y el comercio. En preventa en Colombia, las referencias pueden ubicarse entre aproximadamente $119.000 y $279.900, dependiendo de la versión. Para quien gana un salario mínimo, una compra de $119.000 representa cerca del 6,8% de su ingreso mensual, mientras que una de $279.900 equivale al 16%. Así, comprar dos grandes lanzamientos durante el año puede significar fácilmente entre $459.000 y más de $700.000, dependiendo de las versiones elegidas, sin contar consolas, computadores o accesorios. Conozca también: El “Game Over” del ahorro: Sony anunció un fuerte aumento global en los precios de la PS5

El negocio ya no está solo en la consola

El crecimiento de la industria explica por qué las empresas están mirando mucho más allá de la venta de videojuegos. Según NielsenIQ, las ventas globales del canal online de gaming crecieron 11% entre julio de 2025 y junio de 2026, frente a un incremento de 5% en las tiendas físicas. El jugador investiga antes de comprar y cada vez toma más decisiones a partir de buscadores, páginas de distribuidores, redes sociales, reseñas, influencers y herramientas de búsqueda basadas en inteligencia artificial. Ese cambio también se refleja en los accesorios. Durante el periodo analizado por NielsenIQ, las ventas de volantes crecieron 22%, mientras las de pedales aumentaron 88%. Los teclados especializados para gaming avanzaron 16% y los audífonos para jugadores, 10%. El negocio se amplía incluso cuando el consumidor decide no cambiar de consola o computador. NielsenIQ encontró que los jugadores están tardando más tiempo en reemplazar sus equipos, lo que lleva a fabricantes y distribuidores a buscar nuevas fuentes de crecimiento en componentes, periféricos y accesorios. El mensaje para la industria es claro: un jugador que no compra una consola nueva todavía puede comprar una tarjeta gráfica, unos audífonos, un teclado, un volante o un monitor para mejorar su experiencia.

No todos los gamers gastan igual

La industria tampoco trata al jugador como un consumidor único. NielsenIQ identifica diferentes perfiles y comportamientos de compra. Los llamados Performance Gamers son los más especializados. El 72% analiza cuidadosamente las especificaciones técnicas y 32% realiza una investigación profunda antes de adquirir un producto. Para este grupo, la tarjeta gráfica, el procesador y la memoria RAM pueden ser determinantes. En el otro extremo están los Light Gamers, para quienes el precio y la facilidad de uso tienen mayor peso: 78% prioriza estos dos factores.

Los jugadores de consola presentan otro comportamiento. El 57% permanece leal a sus marcas preferidas, mientras que 38% toma decisiones de compra a partir de recomendaciones de terceros. Esta segmentación es importante para entender dónde está el dinero. Un jugador casual puede conformarse con una consola económica y pocos títulos, mientras uno especializado puede gastar varios millones en una configuración que incluya monitor, tarjeta gráfica, periféricos y componentes de alto rendimiento. Puede leer: Sony apostó USD 3.600 millones por un juego del que depende su futuro: ¿qué hay detrás de Marathon?

Una industria que creció, pero también se elitizó

El gaming dejó de ser una actividad limitada a los computadores de escritorio y las consolas domésticas. Hoy es un ecosistema que mueve hardware, software, comercio electrónico, accesorios, contenidos y servicios digitales. Latinoamérica es precisamente la región que más está creciendo dentro de este mercado: su expansión de 25% entre julio de 2025 y junio de 2026 superó la de Europa del Este, Asia desarrollado y Asia emergente. Pero ese crecimiento tiene una paradoja. Cada vez hay más personas dentro del universo gamer, pero acceder a las experiencias de mayor calidad exige mayores inversiones. En Colombia, un jugador puede comenzar con una consola o un computador de entrada, pero el salto hacia equipos de alto rendimiento implica varios millones de pesos. Y después vienen los videojuegos, las suscripciones, los accesorios y la renovación de componentes. El resultado es un mercado mucho más grande que el de los años 90 y 2000, pero también más sofisticado y costoso. Antes, el gasto estaba concentrado en la consola y los juegos; ahora, ser gamer puede convertirse en una categoría completa de consumo tecnológico. Para ponerlo en términos de bolsillo: solo un PC gamer de gama alta de $9 millones equivale a más de cinco salarios mínimos de 2026. Y si a eso se suma una consola, varios lanzamientos y periféricos, la factura anual puede superar con facilidad lo que un trabajador que gana el mínimo recibe durante varios meses. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: