Video | Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, con un pie en la final de Conference League: vea los goles de Crystal Palace ante Shakhtar

Este jueves 30 de abril se llevó a cabo el juego de ida de la semifinal de la UEFA Conference League entre Shakhtar Donetsk y Crystal Palace en Cracovia, Polonia. En la previa, el compromiso contó con mucha expectativa, principalmente por la tranquilidad con que ambos equipos superaron a sus rivales en los cuartos de final.
Daniel Muñoz hizo parte de las Águilas de Londres desde el arranque como carrilero derecho, puesto del que ha sido dueño desde su arribo al Palace en 2025. Otro de los atractivos del encuentro eran los entrenadores, por un lado, Oliver Glasner (Crystal Palace) con un estilo de juego más directo, normal en clubes de Premier League. Por otro, Arda Turan (Shakhtar Donetsk), exfutbolista turco que jugó en clubes como Atlético de Madrid, Barcelona y Galatasaray, aportando con su experiencia una idea de juego más arraigada a la posesión de la pelota, aprovechando la técnica de los 7 brasileños que tuvo en cancha.