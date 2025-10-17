“Si una persona que se inscribió a consulta renuncia, no puede participar”: magistrado de CNE sobre candidatura de Quintero

El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Altus Baquero, soltó este viernes una advertencia sobre la seriedad de las consultas de los partidos con miras a las elecciones presidenciales de 2026. Según él, retirarse de una consulta tiene implicaciones para participar en los comicios. Le puede interesar: Presentan queja contra Daniel Quintero ante el CNE por renunciar a consulta del Pacto y piden “reintegro de gastos”. El togado aseguró a medios de comunicación que “el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, que señala claramente que si una persona que se inscribió a una consulta renuncia, ya no puede participar en esa corporación que se está eligiendo. Eso lo dice claramente y es una norma de carácter estatutaria”.

En referencia al caso del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, Baquero (Partido Liberal) afirmó que no haría “un juicio a priori sobre eso” porque “podría llegar, en su momento, a ser motivo de una solicitud, si la persona se candidatiza, de revocatoria de inscripción de candidatura”. “Hay una norma, que es lo que estoy mencionando, y en su momento habrá que determinar si se puede o no”, puntualizó el magistrado.

Vale recordar que Quintero renunció a participar en la consulta del Pacto Histórico esta semana, tras mencionar un presunto cambio de reglas por parte del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. “Mataron la consulta del pacto histórico. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría cambiaron las reglas de juego”, dijo el candidato.