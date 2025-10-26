x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Daniel Quintero no podrá ser candidato presidencial para 2026

Pese a retirarse de la consulta, los votos de Quintero fueron contabilizados por la Registraduría. Ocupó por amplio margen el último lugar.

  • Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, obtuvo la votación más baja en la consulta del Pacto Histórico. FOTO: El Colombiano
    Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, obtuvo la votación más baja en la consulta del Pacto Histórico. FOTO: El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 22 minutos
bookmark

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, obtuvo la votación más pobre de la consulta a la presidencia que realizó este domingo el Pacto Histórico.

Pese a haber anunciado su retiro del mecanismo, la Registraduría contabilizó los votos que fueron depositados por el exmandatario distrital, que a duras penas logró superar los votos nulos.

De acuerdo con los datos del avance 31 de la Registraduría, con 19.038 mesas procesadas, Quintero logró sumar 124.392 votos, equivalentes al 6,04%.

Le puede interesar: Así terminó la consulta del Pacto Histórico: Iván Cepeda 64,7%; Carolina Corcho 29,19% y Daniel Quintero 6,05%

El ganador fue el senador Iván Cepeda, que obtuvo 1.337.710 votos, equivalentes a un 64,95%. En segunda posición quedó Carolina Corcho, con 597.243, equivalentes al 29,00%.

La votación por Quintero fue tan baja que incluso fue superada por los votos no marcados, que se ubicaron en 194.082.

En semanas recientes, el exalcalde de Medellín protagonizó una controversia tras anunciar su retiro de la consulta, asegurando tener supuestamente planeado presentarse a otra que se realizaría en marzo para un frente amplio.

Siga leyendo: Poca participación en Medellín durante la consulta del Pacto Histórico: mesas vacías y jornada sin incidentes

“El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio. No vamos a caer en la trampa. Por esta razón he pedido mi retiro de la misma”, expresó entonces Quintero.

Pese a emprender entonces toda una cruzada para asegurar que su precandidatura seguiría en firme, varios expertos explicaron que legalmente sería un imposible.

Así lo dejo entrever por ejemplo magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Altus Baquero, quien el pasado 17 de octubre advirtió sobre la seriedad de inscribirse en una consulta.

Lea también: No hubo reducción de mesas, Pacto Histórico sabía de toda la logística para la consulta de este 26 de octubre

“El artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 señala claramente que si una persona que se inscribió a una consulta renuncia ya no puede participar en esa corporación que se está eligiendo. Eso lo dice claramente y es una norma de carácter estatutaria”, explicó el magistrado.

En referencia al caso del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, Baquero afirmó incluso que no haría “un juicio a priori sobre eso” porque “podría llegar, en su momento, a ser motivo de una solicitud, si la persona se candidatiza, de revocatoria de inscripción de candidatura”.

“Hay una norma, que es lo que estoy mencionando, y en su momento habrá que determinar si se puede o no. Esta norma no se limita únicamente al señor Quintero, sino que cobija a cualquier aspirante que haya sido inscrito y decida renunciar antes del proceso”, reiteró el magistrado.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida