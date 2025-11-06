x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

35 años de Danza Concierto: así será la celebración

La compañía de danza celebrará su cumpleaños con la obra Memorias, que recoge gran parte de su trabajo investigativo y escénico de todos estos años. La función será este viernes 7 de noviembre en el Teatro Metropolitano.

  • La obra incluye música de grandes compositores como Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin, György Ligeti y un homenaje al cantante cubano Rolando Laserie. Foto cortesía.
    La obra incluye música de grandes compositores como Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin, György Ligeti y un homenaje al cantante cubano Rolando Laserie. Foto cortesía.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

hace 1 hora
bookmark

Danza Concierto, la compañía de danza residente en el Teatro Metropolitano desde 1996, está cumpliendo 35 años.

Le puede interesar: Spotify lanza sus Sessions con un artista paisa, ¿de quién se trata?

La fiesta será, por supuesto, con danza. Este viernes 7 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Metropolitano, la compañía presentará Memorias, una obra que recoge un poco de todo el trabajo escénico e investigativo de estos años. Se trata de una especie de collage de obras que gira en torno a los derechos humanos, la vida, la libertad, la diversidad de género, el cambio climático, el conflicto armado en Colombia y la hegemonía del machismo en la cultura popular latinoamericana.

En la presentación, los artistas de Danza Concierto estarán acompañados por los jóvenes integrantes del “Semillero de Talentos” y del programa “Ritmo y Corazón”.

Danza Concierto fue fundada en 1990, durante los años más violentos de Medellín. Nació por iniciativa de un grupo interdisciplinario de artistas que insistían en que la vida y la ciudad podían ser distintas.

“Queríamos crear un movimiento artístico que pudiera dar otra cara de la ciudad internacionalmente y dar oportunidades de otras vidas a la gente de Medellín. Así empezamos”, dice Peter Palacio, director Danza Concierto.

Hoy, son la primera compañía de danza contemporánea del país que cumple 35 años, y en este tiempo han hecho de todo: investigación, enseñanza, creación, producción, difusión y proyección de la danza contemporánea. Fundaron y organizaron la Temporada Internacional de Danza Contemporánea de Colombia, han representando a Colombia en diversas giras alrededor del mundo, han estado en Alemania, España, Polonia, Francia, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, México, Perú, entre otros países. Fueron galardonados con el Escudo de Antioquia de la Gobernación y la Medalla Porfirio Barba Jacob de la Alcaldía de MedellÍn. Los reconocimientos no son pocos, las razones para celebrar tampoco. Danza Concierto es un laboratorio creativo y reflexivo, que se pregunta por el acontecer del país.

Para saber más: Cantando en más de 10 idiomas, Rosalía lanza su nuevo disco Lux, junto a Orquesta Sinfónica de Londres

Memorias, la obra que se presentará este viernes en el Teatro Metropolintano, está estructurada en un acto y nueve escenas, incluyendo apartes de obras anteriores como Recicle, Cicatrices y Sueños, y un homenaje al cantante Rolando Laserie.

En cuánto a lo musical, esta pieza transita por los universos sonoros de grandes compositores clásicos como Bach, Chopin y György Ligeti. A esta sonoridad se suman las creaciones de los músicos colombianos Laura Espinal (pianista), Daniel Duque (percusionista) y Sergio González (chelista), quienes participarán como intérpretes en vivo, enriqueciendo la experiencia escénica.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida