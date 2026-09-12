CEO de Anthropic pide bajar el ritmo al desarrollo de la IA: “podría superar nuestra capacidad de controlarla”

El director ejecutivo y cofundador de Anthropic, Dario Amodei, ha hecho un llamado urgente a las empresas de inteligencia artificial para reducir el ritmo en el que están mejorando sus modelos de IA, pues considera que el avance acelerado de la tecnología está superando la capacidad de los expertos para comprenderla y desarrollar las medidas de protección necesarias.

La advertencia la hizo en un ensayo en su blog. “Debemos reducir el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA. El progreso seguirá pareciendo rápido, y debemos hacer un uso inteligente del tiempo que ganemos”, subrayó Amodei.

También remarcó la gravedad de la situación afirmando que “la IA conlleva riesgos y, dado que es una tecnología tan poderosa, estos riesgos son graves”.

En la publicación, el ejecutivo explicó la postura equilibrada que ha intentado mantener la compañía y por qué ha decidido exigir mayor cautela: “No construir la tecnología priva a la humanidad de beneficios o simplemente pone la IA en manos de poderes autoritarios, mientras que construirla demasiado rápido es imprudente. Hemos tratado de buscar una vía intermedia. Pero en los últimos meses me he convencido de que abordar plenamente los riesgos requiere aún más prudencia”, sostuvo.

Amodei también alertó sobre las posibles consecuencias catastróficas en ciberseguridad si la tecnología sigue avanzando sin salvaguardas: “Dada la aceleración en el desarrollo de capacidades de IA, me preocupa que, en un plazo de 6 a 12 meses, un enjambre de este tipo pueda llegar a tomar el control de todo Internet mediante una red de bots persistente (causando potencialmente daños por valor de cientos de miles de millones de dólares) y que la magnitud del daño siga aumentando si la IA se vuelve más potente sin contar con las salvaguardas necesarias”, enfatizó.

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El ejecutivo de la compañía dueña de Claude propuso, para contrarrestar la amenaza, contemplar el compromiso unilateral e inmediato de Anthropic de abrir sus instalaciones a evaluadores independientes con acceso similar al de sus propios empleados, la concertación de estándares de seguridad comunes en la industria y la búsqueda de acuerdos globales con potencias autoritarias para prohibir aplicaciones biológicas militares y limitar la velocidad de la automejora algorítmica.

“Las medidas que propongo para avanzar en la frontera tecnológica a un ritmo seguro no serán fáciles. Pero creo que se lo debemos a la humanidad, debemos intentarlo”, concluyó Amodei.