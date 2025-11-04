De los estudios de grabación a las calles: el emprendimiento que mide el pulso sonoro del Aburrá

¿Cómo suena su barrio? A partir de esta pregunta, los investigadores Diego Murillo y Jonathan Ochoa crearon un ecosistema de tecnología IoT para monitorear el ruido urbano y promover ciudades con un sonido más amable. En esta doceava entrega de ¿Qué me funcionó?, serie de EL COLOMBIANO y Ruta N, conocemos a los cofundadores de Geotrends, un emprendimiento que escucha para sonar mejor.
¿De qué se trata su emprendimiento?
“Tenemos un sueño y es que las ciudades suenen mejor. Tenemos una tecnología que cuantifica el paisaje sonoro de la ciudad y, a partir de ello, quien gestiona los territorios puede tener datos para disminuir el ruido. Ya desplegamos nuestros sistemas en diferentes ciudades, empezamos con un piloto en el municipio de Envigado a través de una alianza con universidades, y ahora estamos resolviendo un reto de ciudad con Ruta N en la zona de la 33 donde desplegamos todo el ecosistema para generar soluciones que concilien el comercio con afectados o residentes”.