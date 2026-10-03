“Alteraron la nómina y movieron $657 millones”: rector del Tecnológico de Artes Débora Arango denuncia fraude informático

El pago de una nómina terminó convertido en una alerta por un posible fraude de cientos de millones de pesos en el Tecnológico de Artes Débora Arango. El propio rector de la institución, Juan Carlos Mejía Giraldo, reveló la información ante el Concejo de Envigado que delincuentes lograron alterar información de varias operaciones financieras y que el monto actualmente asciende a $657.135.558. La revelación ocurrió durante la intervención del rector ante la corporación municipal, donde explicó cómo detectaron el fraude, qué controles se activaron y por qué la institución considera que la modificación de los datos no ocurrió directamente en sus sistemas. Según Mejía, el incidente se produjo el 15 de septiembre, cuando el Tecnológico comenzó a realizar el pago de la nómina. El procedimiento, explicó, tiene varias etapas. La tesorería prepara la nómina en un archivo plano con los nombres, documentos de identidad, cuentas bancarias y valores que deben recibir los funcionarios.

Después, un vicerrector revisa esa información y aprueba el pago antes de que los datos sean cargados al portal transaccional de la entidad financiera. Fue en ese último proceso donde, según el rector, aparecieron las modificaciones. De los 58 funcionarios incluidos en la nómina, diez fueron afectados. Los nombres permanecieron intactos, pero se habrían cambiado los números de identificación y las cuentas de destino. De esa manera, el dinero podía ser dirigido hacia cuentas distintas de las que originalmente habían sido registradas. “Los que están haciendo este tipo de fraudes no cambian nombres. A ellos no les entran los nombres; lo que les son documento de identidad y cuenta destino”, explicó el rector ante los concejales. Lea también: Acusan a colombiano y su esposa por millonario fraude en EE. UU.: tenían una empresa fantasma e identidades robadas El punto que preocupa al rector Una de las principales conclusiones que, según Mejía, arrojó la primera revisión es que los sistemas tecnológicos del Tecnológico de Artes Débora Arango no habrían sido vulnerados. El rector contó que, una vez fue informado de lo ocurrido, ordenó al jefe de informática realizar una revisión para determinar si la plataforma institucional había sido intervenida. El informe, aseguró, concluyó que no encontraron evidencia de una vulneración directa. Eso llevó la atención hacia el portal transaccional bancario, donde fueron identificados los cambios. “En el portal bancario nadie tiene acceso ni dominio. Quien tiene acceso y dominio en el portal bancario es directamente el banco”, sostuvo Mejía. Por eso, la institución elevó reclamaciones formales ante BBVA y Banco de Bogotá para establecer cómo se produjeron las modificaciones y exigir explicaciones sobre las operaciones realizadas.

No solo fue la nómina

Durante la revisión posterior al incidente, la institución encontró además transferencias entre cuentas propias. El rector mencionó una operación cercana a los $281 millones y otra de aproximadamente $330 millones, además de los recursos correspondientes a la nómina que fueron desviados. Inicialmente, una revisión preliminar llevó a estimar que el detrimento podía acercarse a los $800 millones. Sin embargo, Mejía decidió realizar personalmente una auditoría exprés para reconstruir las operaciones y establecer cuánto dinero realmente había sido comprometido. El resultado fue una cifra menor: $657.135.558. No se pierda: Dos lesionados dejó atraco masivo a caminantes en sendero ecológico entre Envigado y El Retiro Según el desglose presentado ante el Concejo, unos $45,3 millones corresponden a la nómina afectada, mientras que el resto está relacionado con las transferencias detectadas entre cuentas. Parte de esos recursos, agregó, estaría vinculada a un programa financiado con recursos del BID, situación que ya fue informada al Ministerio. Después de detectar el posible fraude, Mejía ordenó confiscar y embalar los computadores utilizados en el proceso, con el propósito de preservar la evidencia. Fue entonces cuando, según relató ante el Concejo, recibió una llamada de BBVA en la que le solicitaron acceso a los equipos para realizar una auditoría forense. El rector decidió no entregarlos. Su argumento fue que los computadores contienen información que podría ser determinante para establecer cómo ocurrió la modificación y que cualquier análisis forense debía quedar en manos de una autoridad independiente. Le puede interesar: El caso “Cornell 7”: una denuncia por violación grupal, sanciones polémicas y una investigación penal reabierta “Al único que le entrego los computadores es a la Fiscalía”, afirmó. Mejía cuestionó además que una auditoría forense realizada por expertos contratados por una de las entidades involucradas pudiera terminar estableciendo responsabilidades sobre el propio Tecnológico.

Fiscalía y Contraloría ya conocen el caso

El 16 de septiembre, un día después de detectar las irregularidades, el rector aseguró que presentó la denuncia ante la Fiscalía y activó las instancias de control de la institución. También solicitó la intervención de la Contraloría, a la que pidió adelantar una auditoría y evaluar las actuaciones necesarias para apoyar la investigación. Entérese: Periodista denunció que su papá fue golpeado y drogado para robar en su casa en Los Colores, Medellín La institución, además, presentó derechos de petición ante los bancos para obtener información sobre las operaciones cuestionadas y determinar cómo fueron modificados los datos de los beneficiarios. Ahora la investigación deberá establecer cómo fueron alterados los documentos de identidad y las cuentas de destino, desde qué punto se produjo la modificación y quiénes estuvieron detrás del movimiento de los recursos. Le puede interesar: Él era Esteban, el hombre al que asesinaron por robarle una cadena y dos celulares en Belén Rosales, Medellín La denuncia presentada por el rector ante el Concejo de Envigado deja además abierta una disputa clave: mientras el Tecnológico sostiene que sus sistemas no fueron vulnerados y pone el foco en el entorno transaccional bancario, serán la Fiscalía y los análisis forenses los que tendrán que establecer dónde se produjo la intervención y quién deberá responder por los $657 millones comprometidos. Preguntas y respuestas