Deconstrucción de la bandeja paisa, una propuesta del chef Álvaro Molina

Deconstrucción es un término de la cocina molecular popularizada por Ferran Adria, el chef más importante de finales del siglo XX. Desayunando con él, donde el inolvidable Julián Estrada, arepas de chócolo con quesito y chocolate, me atreví a decirle que si la cocina molecular debía su nombre al tamaño de las porciones... creo que no se ha terminado de reír.
La deconstrucción hace referencia a la descomposición de un plato en sus ingredientes originales para presentarlos independientemente de manera creativa y artística, que al mezclarse mantienen la esencia original. Tan difícil hacerlo como explicarlo. Algo como deshacer lo que está hecho para volverlo a ligar en la boca y recuperar su esencia. Me deslumbra la creatividad de algunos chefs que descubrieron la alquimia culinaria para convertir alimentos en oro y cobrarlos como tal. Admiro mucho esta tendencia que se debate entre química, estética y sabor, aunque me cogió muy grande y me cuesta trabajo entenderla, prepararla y pagarla.
Para rematar esta serie de notas sobre los frisoles, quiero hacer el ejercicio de deconstruir la bandeja paisa en sus componentes para contar cómo me gusta y qué ingredientes usar:
Frisoles: Láncese sin miedo y experimente con otras variedades distintas al cargamanto, se va a sorprender por las delicias que va a encontrar. No quiere decir que, porque siempre hayamos hecho algo de cierta manera, sea la mejor o la única. En cada región, cada pueblo de Antioquia o en otros departamentos (hay vida por fuera de aquí), se preparan frisoles con los insumos locales. Puede expandir sus horizontes y volver a puebliar para probarlos en sus salidas, porque cambian mucho y no hay unos mejores que otros, cada uno con su gracia. A mí, no me pueden faltar la junca, el tocino, la yuca, el plátano verde, el Maggie, la zanahoria y la ahuyama, pero la lista es interminable.