Alerta por déficit cercano a $1 billón en la salud de las Fuerzas Militares; ¿qué hay detrás?

El sistema de salud de las Fuerzas Militares y sus familias registraría un déficit de unos 960.000 millones de pesos que vendría del gobierno de Gustavo Petro.
Según informó Noticias RCN, la cifra del documento correspondería a la deuda proyectada con corte al 31 de diciembre de 2026.
Para la sanidad militar, el déficit priorizado; es decir, urgente de cubrir, ascendería a casi un billón de pesos. Esto comprometería la atención en salud de los uniformados y sus familias. Según el reporte, se habría ejecutado cerca del 60% del presupuesto, pero gran parte de los recursos habrían sido comprometidos por el gobierno Petro.
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