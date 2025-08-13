GEO vs. SEO: la IA desafía el dominio de Google y redefine al periodismo

Durante más de dos décadas, Google no solo ha sido el buscador más utilizado del planeta, sino el arquitecto de lo que entendemos por Internet. Desde que irrumpió a finales de los noventa con su algoritmo, la compañía impuso las reglas que definieron qué se veía, cómo se encontraba y qué contenidos triunfaban o cuáles quedaban relegados al olvido.
Este siglo, el éxito de una página web, un medio de comunicación o una tienda en línea ha dependido de su capacidad para adaptarse a un sistema de posicionamiento diseñado y controlado por Google, en función de sus intereses comerciales.
Lea también: La deuda que Google no le quiere pagar al periodismo
Ese dominio moldeó también los hábitos de consumo de información. Las personas han aprendido a buscar todo, desde noticias hasta diagnósticos médicos, en una barra blanca con ese logotipo de colores, confiando en que las primeras posiciones de sus resultados son sinónimo de veracidad.
Mientras tanto, miles de empresas han invertido millones en estrategias de Search Engine Optimization (SEO) para conquistar esa vitrina digital y competir por clics. Ahora, las reglas están cambiando por la irrupción de chatbots impulsados con inteligencia artificial, herramientas que están cambiando la forma como los usuarios usan internet día a día.
Como explica Isaac Castejón, experto en inteligencia artificial y transformación digital, “el desafío hoy no es solo posicionarse en Google, sino lograr que las inteligencias artificiales integren tu contenido para ofrecer respuestas claras y útiles a los usuarios”.
Según datos de eMarketer citados por The Wall Street Journal, para finales de este año, Google podría por primera vez en 15 años más del 50 % de su participación en el mercado publicitario, en buena parte debido a la irrupción de la IA como vía principal de acceso a la información.