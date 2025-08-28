Delta planea volver a Medellín tras 25 años de operación en Colombia, ¿cuál es la estrategia?

La aerolínea Delta Air Lines llega a su centenario en 2025 como la primera aerolínea norteamericana en cumplir 100 años. En paralelo, conmemora sus 25 años de operación en Colombia, un mercado que ha sido clave en su expansión en América Latina. En el marco de esta celebración, Ricardo Garnica, country manager de Delta en Colombia, destacó que el país ha sido “parte fundamental de la evolución de Delta en la región”, gracias a su posición estratégica y al dinamismo de su mercado aéreo. Lea más: Colombia supera los 27 millones de pasajeros aéreos en 2025 pese a caída en turistas locales La operación en Colombia inició con la ruta Bogotá–Atlanta y hoy cuenta con dos vuelos diarios en Boeing 757. En Cartagena, opera la ruta Cartagena–Atlanta, que cumple 10 años en 2025, con tres frecuencias semanales en Boeing 737-800. Ambas rutas ofrecen cabinas Delta Premium Select, Comfort+ y Main Cabin.

Delta aumentó en 88% la disponibilidad de asientos tras el joint venture con Latam. FOTO: Made with Google AI.

Planes de expansión de Delta en Colombia: Medellín y Cali en la mira

Uno de los anuncios más llamativos es el interés de Delta en volver a Medellín, tras recibir múltiples solicitudes del mercado antioqueño. Garnica aseguró que la ciudad es “un mercado muy interesante” y que también se estudia la posibilidad de llegar a Cali, especialmente en el segmento corporativo. Entérese: Latam y Delta Airlines tienen tiquetes en oferta a Estados Unidos desde 303 dólares “El colombiano está dispuesto a viajar incluso con más restricciones. Entre más barreras ponen, más fuerte es la demanda. Por eso seguramente veremos crecimiento de rutas desde mercados como Medellín y Lima”, afirmó el directivo.

Conectividad de Delta más allá de Miami y Nueva York

La estrategia de Delta no se limita a cubrir destinos tradicionales como Miami o Nueva York. Según Garnica, la aerolínea busca diversificar las rutas para que los colombianos puedan conectar con la costa oeste de Estados Unidos y Asia, ampliando las opciones de viajes internacionales. En la región, gracias a su Joint Venture con Latam, Delta ofrece conexiones hacia sus principales hubs en EE.UU., como Atlanta, Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York y Orlando, acceso a más de 18 destinos nacionales en Colombia y procesos integrados de equipaje hasta el destino final. En contexto: Jetsmart sacude los vuelos en Colombia, al pasar del 1% al 12% en el mercado aéreo La alianza también incluye terminales compartidas en aeropuertos como São Paulo y Santiago, acumulación y redención de millas en Delta SkyMiles y Latam Pass, acceso a más de 53 salones VIP en EE.UU. y cinco en Sudamérica, además de beneficios exclusivos para clientes élite.

Delta y Latam han logrado consolidar una red internacional en la que se han vendido 14 millones de asientos en la región desde que inició la alianza en 2023. FOTO: Made with Google AI.

Una aerolínea global en constante evolución