Denuncias en colegio de Bogotá: retos sexuales, drogas y armas preocupan a padres

Padres del Colegio Sorrento, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá, encendieron las alarmas por una serie de hechos que aseguran ponen en riesgo la integridad de sus hijos. Según los testimonios, dentro de la institución se estarían realizando “retos sexuales” en los baños, además de registrarse casos de consumo y venta de drogas, porte de armas y acoso por parte de personal docente.
Laura Jiménez, madre de familia y una de las denunciantes, relató en diálogo con Blu Radio que los estudiantes de sexto a octavo grado —entre 12 y 14 años— son presionados a participar en juegos de “verdad o reto” que terminan en actos sexuales en los baños. “Los niños son realmente obligados”, dijo, agregando que algunos incluso han recibido amenazas por no cumplir las exigencias.