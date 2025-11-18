x

Deportes Tolima acabó invicto de Fortaleza en Bogotá tras vencerlo en el inicio de los cuadrangulares

El gol de la victoria lo marcó el antioqueño Adrián Parra. Este miércoles se miden Bucaramanga y Santa Fe, por el cuadrangular B.

    Juan Pablo Nieto protege en balón en un campo difícil por la lluvia en Bogotá. FOTO COLPRENSA
hace 54 minutos
bookmark

Deportes Tolima, cabeza del Cuadrangular B de la Liga Betplay-2 2025 en Colombia, logró un valioso triunfo 0-1 este martes en el inicio de las semifinales al derrotar a Fortaleza en el estadio de Techo, en Bogotá.

El conjunto ‘Pijao’ consiguió la única anotación a los 32 minutos por intermedio del antioqueño Adrián Parra, con un remate cruzado que dejó sin reacción al arquero Jordan Javier García.

Lea también: El DIM inicia su camino en cuadrangulares en un estadio donde le cuesta ganar, ¿cuándo y a qué hora es el partido contra Junior?

El partido fue suspendido a los 71 minutos debido a la fuerte lluvia que cayó sobre Bogotá, pues el balón no rodaba bien y el árbitro, Carlos Betancur del Valle del Cauca, decidió detener el juego.

Tras la reanudación del encuentro, después de casi media hora, Fortaleza se lanzó con todo por el empate, pero el conjunto que dirige Lucas González se defendió bien y se quedó con los tres puntos. Esta victoria fue un merecido premio al esfuerzo y al planteamiento táctico de los tolimenses, y rompe una racha de seis meses de Fortaleza sin perder en casa.

La jornada de semifinales continúa

Además del partido Junior-Medellín en el Metropolitano de Barranquilla (que comenzará a las 8:30 p.m.), la jornada de cuadrangulares tendrá el duelo del Grupo B entre Bucaramanga y Santa Fe, a partir de las 6:30 p.m. en el estadio Américo Montanini de la capital santandereana.

El conjunto ‘Leopardo’, dirigido por el antioqueño Leonel Álvarez, es un candidato fuerte a quedarse con la casilla para la final de la Liga Betplay-2. Terminó la fase regular en la cuarta posición con 37 puntos (detrás de Medellín, Tolima y Nacional), producto de 11 victorias, 4 empates y 5 derrotas en 20 partidos.

Le puede interesar: Wílmar Roldán no dirigirá ningún partido de los cuadrangulares y posiblemente también se pierda la final

Sin embargo, tendrá un fuerte rival en Santa Fe, que actualmente tiene como técnico interino a Francisco López y es el vigente campeón del torneo. Su rendimiento en la fase clasificatoria le dio la séptima casilla en la tabla con 31 puntos, fruto de 8 victorias, 7 empates y 5 caídas.

