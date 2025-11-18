Deportes Tolima acabó invicto de Fortaleza en Bogotá tras vencerlo en el inicio de los cuadrangulares

Deportes Tolima, cabeza del Cuadrangular B de la Liga Betplay-2 2025 en Colombia, logró un valioso triunfo 0-1 este martes en el inicio de las semifinales al derrotar a Fortaleza en el estadio de Techo, en Bogotá.

El conjunto ‘Pijao’ consiguió la única anotación a los 32 minutos por intermedio del antioqueño Adrián Parra, con un remate cruzado que dejó sin reacción al arquero Jordan Javier García.

El partido fue suspendido a los 71 minutos debido a la fuerte lluvia que cayó sobre Bogotá, pues el balón no rodaba bien y el árbitro, Carlos Betancur del Valle del Cauca, decidió detener el juego.

Tras la reanudación del encuentro, después de casi media hora, Fortaleza se lanzó con todo por el empate, pero el conjunto que dirige Lucas González se defendió bien y se quedó con los tres puntos. Esta victoria fue un merecido premio al esfuerzo y al planteamiento táctico de los tolimenses, y rompe una racha de seis meses de Fortaleza sin perder en casa.