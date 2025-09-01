Derpy Tiger, el gato azul de K-Pop Demon Hunters

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
Dos de los siete capturados hasta el momento pertenecieron a esa organización ilegal que opera en la localidad de Engativá, según fuentes policial.
El volante colombiano, figura en Deportes Tolima y exjugador de Torpedo Moscú, fue oficializado como refuerzo del Fortaleza de Brasil.
Dos de las cuatro personas abordo resultaron heridas tras un incidente con un helicóptero de una empresa privada en el aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca.
Las víctimas estaban en un estadero cuando fueron atacados por fusiles desde una camioneta. El ministro de Defensa ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por el presunto responsable.
El Ministerio de Hacienda descarta efectos negativos en la actividad económica y la fuga de los llamados súperricos.
id