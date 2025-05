”Tenemos un acumulado de pérdidas superior a 2 billones de pesos”: grabación dejó al descubierto crisis en la salud de los docentes

Aldo Cadena, vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), reconoció en un video que el nuevo modelo de salud para los docentes ha tenido pérdidas hasta por 2 billones de pesos.

La grabación fue conocida por la W Radio y ocurrió en medio de un consejo directivo del Fomag que se realizó el pasado 29 de abril a las 9:00 de la mañana en el Ministerio de Educación.

En el Consejo Directivo del Fomag tienen cabida los ministros de Educación, Trabajo, Hacienda y tres representantes de Fecode.

Lea más: Empeora el panorama de Frisby para proteger su marca, ¿la empresa colombiana tendría que negociar con los españoles?

El objetivo de la reunión en cuestión era presentar la nueva red de operadores para el servicio de salud de los maestros, pues muchos de esos contratos estaban a punto de vencer. La Fiduprevisora no presentó opciones y el consejo directivo terminó.

El micrófono quedó encendido y allí empezaron a aflorar las verdades sobre el nuevo sistema de salud del magisterio.

Entérese: Corridos mexicanos, fajos de plata y emoji ninja: así usan los grupos armados TikTok y otras redes para reclutar niños y niñas

“He detectado, con las escasas herramientas que tenemos, que tenemos un acumulado de pérdidas superior a los dos billones de pesos y quiero mostrarle eso a ustedes”, señaló Cadena.

El propio Cadena afirmó que el sistema de salud de los docentes es perverso y no hay forma de rastrear para dónde se están yendo los recursos.

“Ministro, hoy no hay supervisión de ninguno de los contratos, ni auditoría interna para que podamos ver qué se hace y que no se hace. El chorro no se ha cerrado, el chorro viene abierto desde el año pasado por la forma de contratación que ustedes hicieron”, añadió el vicepresidente.

De acuerdo con la grabación, son más de 2.300 los contratos que no tienen nungún tipo de control. El vicepresidente también reveló que en los primeros meses del año se incrementó la facturación del sistema en un 50%.

Ante las denuncias, el ministro de Educación, Daniel Rojas, pidió interponer las denuncias ante los entes de control y entregar un informe oficial y escrito con los detalles de la denuncia.

María Eugenia Londoño, fiscal de Fecode, advirtió que –de continuar el deterioro en el sistema de salud de los maestros– será difícil que ese sector apoye al presidente Petro en sus intenciones de avanzar con la consulta popular.