El desplante de Petro a las víctimas de la Unión Patriótica que le va a salir caro al país: costó 3.700 millones y se tuvo que reagendar

El 11 de octubre de 2024 estaba previsto que el presidente Gustavo Petro encabezara el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el mandatario canceló su participación por un cuadro respiratorio, lo que llevó a suspender el evento que costó 3.700 millones de pesos y que ahora está nuevamente agendado tras un nuevo contrato de 3.997 millones de pesos. El evento buscaba cumplir con la condena impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado colombiano por las violaciones a los derechos de más de 6.000 víctimas del partido político Unión Patriótica (UP), entre 1984 y 2006. Entérese: ¿Fusión imposible? Así es el escollo que deja por fuera a la Colombia Humana del Pacto Histórico La organización y logística del acto fueron contratadas directamente por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., por 3.700 millones de pesos. El contrato contemplaba una comisión operativa del 7 % y la realización de seis eventos: uno principal en la Plaza de Bolívar de Bogotá y cinco encuentros territoriales en Meta, Norte de Santander, Tolima, Antioquia y Chocó. Plaza Mayor debía encargarse del montaje de la tarima, sonido, pantallas, menaje, refrigerios, orquesta, 600 alojamientos y 879 desplazamientos nacionales e internacionales. La propuesta presentada por la empresa antioqueña ascendía a 3.319 millones de pesos, con una comisión del 7,2 %.

Según el acta de liquidación bilateral del contrato 145-2024, la Agencia reportó una ejecución parcial de 2.328.225.145 de pesos y la liberación de un saldo no ejecutado por 1.371.774.855 de pesos. No se registraron adiciones, prórrogas ni modificaciones al acuerdo inicial, y el contrato se dio por terminado sin sanciones al contratista. En el documento se deja constancia de que los pagos correspondieron a actividades logísticas y operativas, aunque el evento principal nunca se llevó a cabo.

El registro presupuestal muestra que los recursos provenían del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 23824, emitido el 17 de septiembre de 2024, con un valor total de 3.700 millones de pesos. El problema es que en los documentos no se establecen mecanismos de devolución de recursos ni cláusulas de reprogramación del acto, pese a la cancelación por parte de la Presidencia.

Un nuevo contrato para repetir el evento en 2025

El 27 de septiembre de 2025, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado firmó un nuevo contrato por 3.997.805.444 de pesos con el canal regional Teleandina, para realizar nuevamente el acto público. Según el documento, el evento se llevará a cabo el 9 de noviembre de 2025 en Santa Marta y contempla transporte aéreo y terrestre, hospedaje, alimentación y toda la logística para los asistentes. En este segundo contrato, el objeto se amplía para incluir actividades de planeación, ejecución y cierre, además de la producción audiovisual y la cobertura integral del evento. El documento fija un porcentaje de intermediación del 7,68 % (incluido IVA) sobre los costos directos y sobre los pagos a terceros, y prevé desembolsos condicionados a la presentación de informes de cumplimiento avalados por la supervisión técnica.