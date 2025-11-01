Despliegue bélico de EE. UU. en el Caribe: una advertencia a narcos y un golpe a opositores políticos

Quince ataques letales a embarcaciones del narcotráfico, 61 muertos y una violenta retórica política contra gobiernos de izquierda. Esos son los hechos que marcan el efecto que hasta ahora ha dejado el despliegue naval de EE. UU. en aguas internacionales de América.
Analistas coinciden en que el impacto para el negocio del narcotráfico no es tan grande, porque no interviene los buques que mueven contenedores, que son el principal modo de exportación de la cocaína. Entonces, ¿se justifica semejante inversión de recursos, o qué hace falta para golpear efectivamente esas redes?
Para entender esta movida en la lucha contra las drogas, EL COLOMBIANO consultó a expertos y documentos de agencias de seguridad, estableciendo cómo funcionan los tentáculos del narcotráfico en la región.
De hecho, el director de inteligencia nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, afirmó días atrás que la estrategia de “cambio de régimen o construcción de naciones” había concluido durante la administración de Donald Trump.
“Durante décadas, nuestra política exterior ha estado atrapada en un ciclo contraproducente e interminable de cambio de régimen o construcción de naciones. Fue un enfoque único para todos, que consistía en derrocar regímenes, intentar imponer nuestro sistema de gobierno a otros, intervenir en conflictos que apenas se entendían y salir con más enemigos que aliados”, señaló el funcionario en declaraciones que recoge la agencia AP.