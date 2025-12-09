El detalle navideño que promete atraer dinero y buena suerte en 2026

Con la llegada de 2026, vuelven a tomar fuerza las tradiciones y rituales asociados con la prosperidad, la estabilidad y la buena fortuna. Uno de los más populares consiste en colocar un adorno específico en el árbol de Navidad como símbolo de abundancia para el nuevo año.

Conozca: El grinch de Guarne: un hombre, aparentemente borracho, orinó y le prendió fuego al árbol de Navidad

De acuerdo con creencias tradicionales y prácticas como el Feng Shui, se recomienda utilizar cintas rojas en la decoración del árbol. Este elemento, además de aportar un toque estético, es considerado por muchos como un amuleto de protección y prosperidad.

El color rojo ha sido históricamente asociado con la energía, la fuerza y la vitalidad. En distintas culturas también se le atribuye un valor protector frente a las malas energías, por lo que se suele usar como símbolo de renovación al cierre del año.