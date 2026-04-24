Le dispararon en 14 ocasiones: detalles del asesinato de un comerciante de ropa en el barrio Estadio, de Medellín

Después de ir a una cita de ortodoncia que tenía en el centro comercial Obelisco, Jesús David Villa Lamadrid fue interceptado por dos sicarios, quienes iban vestidos de negro y en una moto de media gama color naranja; se le acercaron y le dispararon en 14 oportunidades hasta acabar con su vida. Así fue el crimen de este comerciante de ropa ocurrido sobre las 6:28 de la tarde del pasado jueves en la carrera 77C con la calle 49, en el barrio Estadio, occidente de Medellín, en medio de un hecho del cual las autoridades aún no tienen mayores certezas al respecto.

Según se conoció en los reportes policiales, este comerciante, residente en el barrio San Germán, comuna 7 (Robledo), de Medellín, salió en horas de la tarde a cumplir con esta cita para la revisión del tratamiento con brackets que se venía realizando hace meses. Villa La Madrid, oriundo de Barranquilla, comenzó a transitar por las calles internas de este barrio, cercano a la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y de la Cuarta Brigada del Ejército, después de cumplir con esta cita con el ortodoncista para salir, al parecer, hacia la calle 48, la de la canalización del metro entre las estaciones Estadio y Floresta. Entérese: De una puñalada mataron a una mujer en el baño de su casa en Concordia, Antioquia En ese recorrido, los sicarios, que iban en una Bajaj Dominar 400, se le acercaron a la ventanilla del vehículo y, a pocos metros de la Parroquia San Pedro y San Pablo, que opera en el primer piso de un edificio de nueve pisos, fue baleado en 14 oportunidades en la cabeza. Ya sin signos vitales, este comerciante de ropa perdió el control e impactó contra la zona verde del templo y la edificación. Personas que se encontraban en la zona fueron a verificar si tenía signos vitales, pero los impactos de los criminales fueron letales. El reporte judicial indica que uno de los impactos fue en el ojo derecho, uno en la frente, tres en la boca, uno en el oído izquierdo, cuatro más en el cuello y los restantes en el malar. Su cuerpo quedó sobre la cabrilla de su camioneta.

Tiroteo entre la policía y los criminales

Los delincuentes escaparon en esta motocicleta hacia el nororiente de Medellín en este vehículo, que puede alcanzar hasta 180 kilómetros por hora, llegando a tomar toda la carrera 52 (Carabobo) después de cruzar por el Jardín Botánico y el Parque Norte. Cuando transitaban por el barrio Acevedo, comuna 2 (Santa Cruz), de Medellín, agentes de la Policía identificaron la moto y la intentaron interceptar, pero quienes iban en ella hicieron caso omiso al llamado de los uniformados. Su reacción inmediata fue comenzar a disparar contra los policías que se encontraban en este punto, a lo que la Policía reaccionó para intentar reducirlos, pero estos motorizados lograron escapar del sector, siguiendo su camino por este corredor que lleva hacia los barrios Zamora y Santa Rita, en Bello. Le puede interesar: Hallan cuatro cuerpos embolsados en cinco días en el Valle de Aburrá Las autoridades tienen las placas de esta motocicleta y están investigando si este vehículo tendría las placas clonadas de otro automotor de similares características, ya que no aparecería en reportes como hurtada. Con base en la información recolectada por los agentes de la Sijin de la Policía Metropolitana, quienes hicieron la inspección judicial al cadáver de este comerciante de ropa, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el crimen, del cual no han trascendido las primeras hipótesis.