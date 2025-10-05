Silvestre Dangond cantó su último baile con Juancho en Medellín: sillas arriba, energía desbordante y mucho vallenato

Si uno pudiera medir la energía de Silvestre Dangond sobre el escenario en voltaje, lo suyo sería caso de estudio.
Este sábado 4 de octubre, el público congregado en el estadio Atanasio Girardot en Medellín –en su mayoría vestidos de rojo– presenciaron el concierto de la gira El último baile, llamada como ese disco que unió de nuevo a Silvestre y su acordeonero de siempre, Juancho De la Espriella, y que ha sido un fenómeno de masas –no solo en Colombia–.
Un poco más de cuatro horas duró este concierto lleno de luces, pirotecnia, grandes pantallas, dos escenarios, sonido envolvente, músicos de primer nivel (incluyendo los dos acordeoneros que han venido acompañando a Silvestre antes de este disco) y grandes invitados como Sebastián Yatra, Zion y la DJ Fiorella. Un show para analizar por partes.