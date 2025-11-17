¿Se puede detener la urbanización en el Alto de las Palmas para proteger ecosistemas y evitar desastres?

El 24 de marzo de 1997, hace ya 28 años, en este diario se publicó un artículo titulado: “En Las Palmas, normas buscan frenar desarrollo desordenado”. En él se daba cuenta de la preocupación de las autoridades del municipio de Envigado en esa época por la parcelación de algunas fincas y lotes, de manera irregular y violando las normas del uso del suelo, lo que podría poner en riesgo el ecosistema y los servicios públicos del sector.
Mucho y poco ha cambiado desde entonces, este artículo es casi un dejavú, o una versión actualizada y extendida de ese de 1997, pues la reciente aparición de una mole de cemento de ocho pisos en la cresta de la montaña del Alto de las Palmas —visible desde gran parte del sur del Valle de Aburrá— ha reavivado una vieja polémica sobre los límites de la expansión urbana, especialmente en esta zona del Valle de Aburrá, clave para el ecosistema natural, pero también para el desarrollo inmobiliario y económico de un sector que conecta no solo a dos valles (el de Aburrá y San Nicolás) sino a sus economías.
El proyecto en cuestión es ahora el famoso Cuantum, licenciado para comercio y servicios, pero que estaría ofreciendo también espacios para poner una cama y una mesa de noche porque en el modelo económico actual la división entre trabajo y familia es cada vez más difusa y por ende también entre oficina y casa. Sin embargo, no es el único. Otro desarrollo inmobiliario, Ushuaya, también de ocho niveles y licenciado como hotelero, se alza en el mismo polígono, generando interrogantes no sobre su legalidad, sino sobre sus efectos en el paisaje y el ecosistema.
La controversia entonces se centra en la posibilidad de detener esta ola de urbanización en un sector de Envigado que, históricamente vital para la regulación hídrica, enfrenta serias advertencias sobre su fragilidad ambiental y geológica.