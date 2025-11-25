¿Se puede devolver un producto comprado en el Black Friday? Esto dice la ley

Este viernes 28 de noviembre se llevará a cabo en Colombia el Black Friday, una jornada en donde varios comercios aprovechan para ofrecer descuentos en sus productos a través de tiendas físicas y plataformas digitales.

La jornada nacida en Estados Unidos como una estrategia para reactivar el comercio luego del Día de Acción de Gracias se ha consolidado a nivel mundial como un día para dinamizar la economía y en el caso de Colombia es una apertura para la temporada de las compras navideñas.

El Viernes Negro suele movilizar a los colombianos a comprar ropa, calzado y celulares, siendo estos los productos más buscados en estas fechas. Consolas de videojuegos, televisores y computadores son otros artículos que repuntan entre los consumidores.

En medio de las compras y pese a que un estudio de Google Colombia indica que el 64 % de los colombianos planea comprar en el Black Friday, pero después de investigar, algo a lo que no está exento el consumidor es a que lo comprado en esa jornada no le guste, ya sea porque se arrepintió, no cumplió con sus expectativas el artículo o alguna otra razón.

Ante el deseo de una persona de devolver un producto adquirido en la jornada de descuentos, la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) establece que los compradores en Colombia tienen derecho al retracto, es decir, pueden devolver los productos o cancelar la adquisición de un servicio.