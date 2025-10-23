Termina el plazo para declarar renta: así puede reclamar su devolución si le quedó saldo a favor ante la Dian

Este viernes 24 de octubre vence el plazo oficial para que los contribuyentes presenten su declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Con este cierre, la entidad pasará a una nueva etapa: la revisión de las declaraciones y la devolución de los saldos a favor, un beneficio al que pueden acceder miles de personas que durante el proceso tributario pagaron más de lo que debían.
De acuerdo con la Dian, los saldos a favor se generan cuando el contribuyente —ya sea persona natural o jurídica— realiza pagos en exceso o acumula retenciones en la fuente mayores a las que le correspondían por su nivel de ingresos.
En palabras sencillas, si usted pagó más impuesto del necesario, la Dian le debe dinero.
