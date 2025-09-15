Declaración de renta 2025: fechas claves esta semana, ¿quiénes deben declarar?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció las personas naturales que deberán realizar su declaración de renta entre el 15 y el 19 de septiembre.

Durante este periodo deberán presentar su obligación tributaria los contribuyentes cuyo Número de Identificación Tributaria (NIT) termine entre 47 y 56, de acuerdo con el calendario oficial publicado por la entidad.

El cronograma quedó definido de la siguiente manera:

- Lunes 15 de septiembre: NIT terminados en 47 y 48

- Martes 16 de septiembre: NIT terminados en 49 y 50

- Miércoles 17 de septiembre: NIT terminados en 51 y 52

- Jueves 18 de septiembre: NIT terminados en 53 y 54

- Viernes 19 de septiembre: NIT terminados en 55 y 56.