Día de la Madre impulsará ventas en Colombia: comercio espera crecer cerca de 20% este año

El Día de la Madre, que este año se celebrará este domingo 10 de mayo, mantiene su relevancia como una de las fechas más significativas tanto para los hogares como para el comercio en Colombia.

De acuerdo con la encuesta anual de Fenalco, el 94% de los colombianos planea conmemorar esta fecha, lo que reafirma su peso dentro del calendario nacional. En términos de gasto, los resultados evidencian un incremento frente al año anterior, influenciado en parte por el contexto inflacionario. Solo el 8% de los encuestados destinará $100.000 o menos para el regalo, una cifra menor frente a 2025. En contraste, el 30% prevé gastar entre $100.000 y $200.000, mientras que el 34% invertirá entre $200.000 y $300.000, lo que representa un aumento de 11 puntos porcentuales frente al año anterior. Además, el 28% afirma que destinará más de $300.000, también por encima del 25% registrado en 2025, consolidando una tendencia de mayor disposición de gasto. El comportamiento del consumidor abre la puerta a un balance positivo para el comercio. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, destacó que las cifras ratifican la importancia de esta celebración para la actividad económica.

“El Día de la Madre es una de las fechas más significativas para el comercio, y este año esperamos un crecimiento cercano al 20% en las ventas, impulsado por una mayor disposición de gasto de los hogares y el dinamismo propio de esta temporada”, afirmó el dirigente gremial.

Almuerzos, ropa y experiencias lideran las preferencias de regalo

Las elecciones de los colombianos combinan tradición y experiencias. El 28% de los encuestados planea celebrar con un almuerzo o cena especial, posicionando las experiencias gastronómicas como la principal opción.

Por su parte, el 24% optará por obsequiar ropa, calzado o artículos de cuero, mientras que el 16% se inclina por productos de perfumería, cosmética o servicios de bienestar. Otras alternativas como bonos, dinero, tecnología, flores o viajes también hacen parte de las opciones, aunque con menor participación. El estudio también revela diversidad en los hábitos de compra. El 45% adquiere los regalos una semana antes de la celebración y el 25% lo hace con más de ocho días de anticipación. Sin embargo, un 30% deja la compra para el último momento, entre el día anterior y el mismo día, lo que genera picos importantes de ventas en fechas cercanas.

En cuanto a los canales, las tiendas especializadas lideran con el 35% de preferencia. No obstante, el comercio electrónico continúa ganando terreno, alcanzando el 27%. Les siguen las tiendas por departamento y los almacenes de cadena, ambos con una participación del 14%. Más allá del gasto, el estudio subraya que el valor principal de la fecha sigue siendo emocional. El 70% de los encuestados considera que pasar tiempo en familia es el mejor regalo para las madres, por encima de experiencias, descanso o bienes materiales.