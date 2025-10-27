Proyectan un desfase de $8 billones en el recaudo tributario de 2025

El recaudo tributario entre enero y septiembre de 2025 alcanzó cerca de $211,9 billones, cifra que se ubica $4,9 billones por debajo de la meta de $216,8 billones establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) por el Ministerio de Hacienda. Hay que recordar que el director de la Dian, Luis Eduardo Llinás, presentó su renuncia el 24 de octubre de 2025, tras solicitud directa del presidente Gustavo Petro. La decisión se tomó luego de que Llinás no lograra cumplir las metas de recaudo tributario establecidas para el año. Según cuentas del Banco de Bogotá, el desfase total del año podría llegar a $8 billones, lo que refleja la dificultad del Gobierno para cumplir con sus objetivos de ingresos en medio de un entorno económico retador. Entérese: Retención a pagos digitales del 1,5% devolvería al país al uso de efectivo De acuerdo con las estimaciones, el recaudo total para 2025 estaría entre $271 y $273 billones. Eso lo ubica hasta $10 billones por debajo de los $281 billones proyectados por el Ministerio de Hacienda.

Incremento en el recaudo por decreto tributario no será sostenible

Según cifras del banco, hasta agosto de 2025 el recaudo aumentó 10,6% anual, un resultado que se mantuvo dentro del rango previsto por el MFMP (entre 10% y 14,5%). Este desempeño se explicó principalmente por un decreto que elevó las tarifas de retención en la fuente del impuesto de renta, lo que permitió un impulso temporal en los ingresos fiscales. Le puede gustar: Lista Clinton: estas son las sanciones del castigo económico más temido del sistema financiero mundial Sin embargo, el mismo ajuste generó un aumento en las devoluciones de la Dian a los contribuyentes, que pasaron de $18 billones en mayo —antes del decreto— a $8,3 billones en agosto. Aunque esta medida aportó liquidez inmediata al Gobierno, el Banco de Bogotá advirtió que esos recursos no se repetirán en 2026, lo que creará un faltante estructural en el próximo año fiscal.

Déficit fiscal sería mayor al estimado por el Ministerio de Hacienda

Además del menor recaudo, el Banco de Bogotá prevé que el déficit fiscal de 2025 —la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado— se ubique entre 7,8% y 8% del PIB.

Esta cifra es superior al 7,1% del PIB estimado por el Ministerio de Hacienda en su proyección oficial, lo que evidencia un mayor desbalance en las finanzas públicas.

Un problema anunciado