Retención a pagos digitales del 1,5% devolvería al país al uso de efectivo

Durante los últimos años, Colombia ha logrado un avance histórico en la reducción del uso del efectivo. Según el Banco de la República, mientras hace un poco más de un lustro el 88,1% de las transacciones en el país se realizaban con billetes y monedas, hoy esa proporción es del 78,4%. Detrás de este cambio hay un protagonista claro y es el de buscar la digitalización de los pagos con billeteras electrónicas como Nequi, que ya cuenta con más de 26 millones de usuarios, o Daviplata, que tiene 18,7 millones de clientes, transformando así la manera en que millones de colombianos envían, reciben y pagan dinero. A esto se suma Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, que desde su lanzamiento ha registrado más de 90,5 millones de llaves inscritas y 33 millones de usuarios activos, marcando un antes y un después en la inclusión financiera.
Pero todo ese progreso podría estar en riesgo, luego de que se conociera la semana anterior un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que propone aplicar una retención en la fuente del 1,5% a todas las transacciones digitales realizadas en comercios, sin importar si se efectúan con tarjetas, códigos QR o billeteras como Nequi, Daviplata o Bre-B.
Aunque el objetivo del Gobierno, según explicó la cartera, es “nivelar la cancha” entre los pagos con tarjeta, que ya están sujetos a retención, y los pagos digitales, hoy exentos, los gremios del sector financiero y tecnológico advierten que la medida podría tener un efecto contrario al deseado, desincentivando el uso de medios electrónicos y empujando de nuevo a los colombianos hacia el efectivo.