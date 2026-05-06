Duras declaraciones de exjugador del DIM contra del fútbol colombiano, ¿qué clubes sufren reclamos?

No es un momento fácil en el fútbol colombiano. Desde hace un tiempo las hinchadas de algunos clubes se han mostrado inconformes con las decisiones que toman los dirigentes de los equipos. No importa si son o no protagonistas del torneo local. Tampoco si los clubes muestran o no un fútbol vistoso: en general, los aficionados se han mostrado renuentes con el presente que viven los equipos.
El caso del Medellín, por ejemplo, es el más convulso en el momento: la paciencia de los aficionados parece que se agotó por completo. No solo por lo deportivo, donde el club pasó de hacer buenas campañas y ser finalista de Liga, a no clasificar a las rondas definitivas del torneo local en el Apertura 2026. También con los dirigentes y algunos futbolistas.