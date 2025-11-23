En vivo | DIM y Nacional ya juegan el clásico 341 en el Atanasio

El clásico paisa vuelve este domingo (5:45 p.m.) con un duelo cargado de urgencias, contrastes y un capítulo histórico que sigue engrosándose. Nacional llega fortalecido tras vencer al América; Medellín, golpeado por su caída ante Junior y por un ramillete de ausencias que condicionan su once. Será el enfrentamiento oficial número 341, un partido que no solo pesa por la tabla, sino por la historia misma del fútbol antioqueño.

El arranque de los cuadrangulares fue un golpe anímico para el Medellín. La derrota 1-0 frente al Junior dejó heridas abiertas y un panorama espinoso para enfrentar un clásico que no admite titubeos.

En la otra orilla, Atlético Nacional inició los cuadrangulares con el pulso firme: victoria 1-0 sobre América con gol de Matheus Uribe, un estadio conectado y un equipo que muestra señales claras de madurez competitiva.

Ambos técnicos definieron sus nóminas inicialistas. Medellín irá con Washington Aguerre, Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, Daniel Londoño; Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Esneyder Mena, Jarlan Barrera, Léider Berrío, Juan David Arizala y Brayan León. Mientras que Francisco Fydriszewski iniciará en el banco de suplentes.

Nacional, por su parte, forma con David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona; Marlos Moreno, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

