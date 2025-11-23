x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

En vivo | DIM y Nacional ya juegan el clásico 341 en el Atanasio

Rojos y verdes enfrentan un clásico decisivo en los cuadrangulares de cara a sus aspiraciones para ser finalistas.

  • DIM y Nacional se enfrentan en el clásico 341. FOTO CAMILO SUÁREZ
    DIM y Nacional se enfrentan en el clásico 341. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 37 minutos
bookmark

El clásico paisa vuelve este domingo (5:45 p.m.) con un duelo cargado de urgencias, contrastes y un capítulo histórico que sigue engrosándose. Nacional llega fortalecido tras vencer al América; Medellín, golpeado por su caída ante Junior y por un ramillete de ausencias que condicionan su once. Será el enfrentamiento oficial número 341, un partido que no solo pesa por la tabla, sino por la historia misma del fútbol antioqueño.

El arranque de los cuadrangulares fue un golpe anímico para el Medellín. La derrota 1-0 frente al Junior dejó heridas abiertas y un panorama espinoso para enfrentar un clásico que no admite titubeos.

En la otra orilla, Atlético Nacional inició los cuadrangulares con el pulso firme: victoria 1-0 sobre América con gol de Matheus Uribe, un estadio conectado y un equipo que muestra señales claras de madurez competitiva.

Ambos técnicos definieron sus nóminas inicialistas. Medellín irá con Washington Aguerre, Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, Daniel Londoño; Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Esneyder Mena, Jarlan Barrera, Léider Berrío, Juan David Arizala y Brayan León. Mientras que Francisco Fydriszewski iniciará en el banco de suplentes.

Nacional, por su parte, forma con David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona; Marlos Moreno, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido:

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida