Caso Pandoro: Chiara Ferragni rompe el silencio tras el escándalo que sacudió su imperio digital

Tras más de dos años bajo escrutinio público y un proceso judicial que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional, Chiara Ferragni fue absuelta este miércoles por un tribunal de Milán en los casos conocidos como Pandoro Gate y el de los huevos de Pascua, relacionados con campañas benéficas que derivaron en sanciones administrativas y una investigación penal. La jueza Ilio Mannucci Pacini absolvió a la empresaria e influencer italiana luego de que la Fiscalía solicitara en noviembre una condena de 20 meses de prisión. La defensa de Ferragni había pedido la absolución durante la audiencia del pasado 19 de diciembre. En contexto: Chiara Ferragni quedó absuelta en el caso del ‘pandoro’: la justicia declara extinguido el delito En una entrevista concedida a Women’s Wear Daily (WWD) desde el despacho de su abogado en Milán, horas después del fallo, Ferragni habló por primera vez con amplitud sobre uno de los periodos más difíciles de su vida. “Después de más de dos años, por fin puedo hablar. Es como si hubiera perdido la voz, justo yo, que hice una carrera entera usando mi voz”, dijo.

Ferragni se refirió así al impacto que tuvo el escándalo en su carrera, sus negocios y su imagen pública. “Fue un periodo en el que básicamente lo perdí todo”, afirmó, en referencia a la imposibilidad de trabajar con normalidad y desarrollar su marca. Ese paréntesis forzado, explicó, la llevó a replantearse su futuro. En abril, tomó el control total de Fenice Srl, la empresa que gestiona su marca de moda y estilo de vida, y comenzó a diseñar una nueva estrategia. “Lo llamo mi renacimiento imperfecto. El mundo cambió y entendí que tenía que ser más coherente con mi imagen y más real en lo que hago. El brillo, el pop y el rosa ya no cuentan mi historia”, aseguró Ferragni, hoy con 38 años. “Por primera vez me siento libre de ser yo misma y quiero estar orgullosa de mí como persona, más que como personaje”, añadió.

El error y la narrativa pública

Ferragni recordó que nunca intentó ocultarse y que asistió a todas las audiencias judiciales. “Siempre dije que cometí un error, lo reconocí, asumí toda la responsabilidad y pedí disculpas”, señaló. Sin embargo, cuestionó la narrativa que se construyó en torno al caso. “Yo solo quería ser una buena persona y me describieron como un monstruo que se aprovechaba de niños hospitalizados. Eso no fue lo que pasó”. Según explicó, su error fue vincular, desde la comunicación, una iniciativa comercial con una causa benéfica. “Aprendí de la peor manera que debe ser una cosa o la otra”, afirmó. El caso se originó en diciembre de 2023, cuando la Autoridad de Competencia italiana (AGCM) multó a Ferragni con más de un millón de euros por considerar que había inducido a error a los consumidores en una campaña con la empresa Balocco, asociada a un pandoro navideño. La influencer ya ha pagado 3,4 millones de euros en multas y donaciones a distintas organizaciones benéficas, incluido el hospital pediátrico Regina Margherita de Turín.

Renacer y rehacer

En la entrevista con WWD, Ferragni también habló de su decisión de invertir 6,5 millones de euros para hacerse con más del 99% de Fenice Srl, comprando las participaciones de sus antiguos socios. “Invertí ese dinero para salvar el nombre de mi marca. Me siento empoderada. Pensar en la responsabilidad asusta, pero al mismo tiempo libera”, afirmó. Actualmente, revisa la distribución de sus colecciones y su estrategia de licencias, que incluye acuerdos vigentes como el firmado con Morellato para joyería y relojería.