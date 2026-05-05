Exclusivo | Partido entre DIM vs. Flamengo por Libertadores no se jugará a puerta cerrada: “Es totalmente falso lo que dicen en redes”

El partido entre DIM y Flamengo no se jugará a puerta cerrada. El duelo válido por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, programado para el jueves a las 7:30 p.m., sí contará con público en las tribunas del Atanasio Girardot. Por redes sociales ha circulado la información de que, como consecuencia de la división entre hinchada, directivos y jugadores por la eliminación del equipo en la primera ronda de la Liga colombiana, así como el gesto grosero del máximo accionista del club, Raúl Giraldo, con los aficionados después del partido ante Águilas del domingo, desde el cuadro rojo habían presentado una solicitud a la Conmebol para que el encuentro se disputara a puerta cerrada.

EL COLOMBIANO consultó a los directivos del club sobre la situación. “Es totalmente falso. Lo que sí ocurrió fue que en la reunión de la Mesa de Seguridad, personal de la Policía encontró en su inteligencia que había una articulación en redes para hacerle daño al partido (presuntas protestas afuera y adentro del estadio). Entonces nos preguntaron que si no habíamos contemplado la posibilidad de jugar a puerta cerrada”, aseguró Daniel Ossa, presidente del club. De acuerdo con el relato del directivo, ellos respondieron que elevarían esa petición ante el ente rector del fútbol suramericano, porque respetaban la postura de la mera pero “manifestamos que no estábamos de acuerdo porque afectaría, no solo la relación con la hinchada –que ya está fraccionada–, sino el espectáculo”, agregó el directivo.

Desde El Poderoso, que se ubica en la tercera casilla del Grupo A del torneo de clubes más importante de Suramérica (tiene 4 puntos y está a uno de Estudiantes de La Plata que es segundo), manifestaron que respetarán a los abonados que ya tienen comprada su boleta y a las personas que los van a acompañar.

Además, este diario conoció que se espera que haya presencia de, por lo menos, 200 hinchas de Flamengo que viajaron desde Brasil a la capital de Antioquia para ver el encuentro. De otro lado, como el duelo está programado para realizarse el jueves, los tiempos no dan para que Conmebol pueda autorizar que el encuentro se juegue sin público. Este diario supo que en la Mesa de Seguridad se planteó la posibilidad de citar más policía, más personal de logística, hacer requisas más exhaustivas y poner dos capas de vallas entre la cancha y las tribunas –como se hizo en el Clásico ante Nacional del 11 de abril pasado–, para evitar que los aficionados entren a a la cancha.