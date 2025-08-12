Director de la UNP habló de “lamentables coincidencias” en el día del atentado a Miguel Uribe; apoderado de la familia del senador le respondió

Luego del fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, aún hay interrogantes sobre lo ocurrido el día en que se perpetró el atentado en su contra, entre esos, qué pasó con el esquema de seguridad del político de 39 años ese 7 de junio mientras se encontraba en un mitin público en Bogotá.
Sobre dichos cuestionamientos, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, habló con los medios y defendió el esquema de seguridad del precandidato presidencial.
Para el funcionario, el 7 de junio, día en que ocurrió el ataque armado contra Uribe Turbay, se cumplieron con todo lo establecido por la entidad. “Hemos revisado todos los protocolos y encontrado que cumplimos con todo con lo que tiene que ver con el cubrimiento de las personas que tenían que estar, el equipo adecuado, los vehículos funcionales, armamento y munición. Todo en su debido estado de funcionamiento”, expresó ante los medios.
Para Rodríguez, tantos los vehículos como el armamento estaban en óptimas condiciones, sin embargo, mencionó que decisiones operativas unidas a “lamentables coincidencias” incidieron en la distribución de personal ese día.