Director de la UNP habló de “lamentables coincidencias” en el día del atentado a Miguel Uribe; apoderado de la familia del senador le respondió

Luego del fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, aún hay interrogantes sobre lo ocurrido el día en que se perpetró el atentado en su contra, entre esos, qué pasó con el esquema de seguridad del político de 39 años ese 7 de junio mientras se encontraba en un mitin público en Bogotá. Sobre dichos cuestionamientos, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, habló con los medios y defendió el esquema de seguridad del precandidato presidencial. Lea también: Estas son las pistas de la red que asesinó al precandidato Miguel Uribe Turbay Para el funcionario, el 7 de junio, día en que ocurrió el ataque armado contra Uribe Turbay, se cumplieron con todo lo establecido por la entidad. “Hemos revisado todos los protocolos y encontrado que cumplimos con todo con lo que tiene que ver con el cubrimiento de las personas que tenían que estar, el equipo adecuado, los vehículos funcionales, armamento y munición. Todo en su debido estado de funcionamiento”, expresó ante los medios. Para Rodríguez, tantos los vehículos como el armamento estaban en óptimas condiciones, sin embargo, mencionó que decisiones operativas unidas a “lamentables coincidencias” incidieron en la distribución de personal ese día.

“Hubo una distribución que se hizo en la coordinación que tenía el jefe del esquema, que era una persona de la policía con el mismo doctor Uribe Turbay, para determinar cómo se distribuyen las personas. Había unas personas que estaban trasnochadas del día anterior, lamentablemente, y pues había otras que se quedaron cubriendo a su núcleo familiar”, detalló el director de la UNP, agregando que “lo correcto es siempre cubrir a la persona protegida principal. No se hizo así”.

Víctor Mosquera, abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay, le responde al director de la UNP

El apoderado de la familia Uribe Turbay expreso su rechazo a las afirmaciones de Rodríguez y acusó al funcionario de desconocer lo que firma. Sobre el argumento que dio Rodríguez respecto a la distribución del personal, el abogado Mosquera respondió en diálogo con El Tiempo que “la última directriz establecía que la seguridad de Miguel Uribe Turbay era una seguridad extendida. Este modelo abarca a su familia sin que eso implique una desprotección del beneficiario”. Víctor Mosquera aseguró que así estaba funcionando el esquema de seguridad del senador desde hace dos años. “Las afirmaciones demuestran que el director de la UNP no solamente actúa bajo omisión, en el sentido de no dar la seguridad adecuada, sino que hasta desconoce las resoluciones que firma”, concluyó ante el mismo medio el abogado. A través de una investigación, EL COLOMBIANO había identificado cinco fallas de la UNP y la Policía respecto a la protección de Miguel Uribe Turbay en donde se resalta que al menos en 23 ocasiones el líder político había pedido un refuerzo de las medidas de seguridad, además de la ausencia de un escolta adicional que le cubriera la espalda al senador. Respecto a la Policía, cercanos al precandidato le indicaron a este medio que para ese día pidieron acompañamiento de agentes de esta institución, sin embargo, la respuesta no fue oportuna. El senador Miguel Uribe y el director de la UNP, Augusto Rodríguez ya habían tenido una disputa pública en el 2023 donde el congresista opositor había denunciado que integrantes del Pacto Histórico (colectividad del presidente) y de las Farc habían recibido recursos públicos para viáticos del esquema de seguridad.