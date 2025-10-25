“El teléfono inteligente nos utiliza a nosotros, y no al revés”: el reflexivo discurso de Byung-Chul Han en el Princesa de Asturias

De Byung-Chul Han se viene hablando hace años, así él prefiera ser más anónimo, pero su análisis de la “sociedad del cansancio”, como ha llamado a la sociedad actual llena de rasgos, para muchos preocupantes, de autoexplotación disfrazada de realización personal, del abandono de la reflexión y del predominio del narcisismo, ha calado a tal punto que Han es hoy considerado como una estrella de la filosofía actual.
Han nació en Seúl en 1959, se mudó a Alemania y estudió allí Literatura y Teología en la Universidad de Múnich, además de Filosofía en la Universidad de Friburgo, donde se doctoró en 1994.
Autor muy prolífico, de obras como la exitosa La sociedad del cansancio, La sociedad de la transparencia, El espíritu de la esperanza o No-cosas. Quiebras en el mundo de hoy, su salto al gran público llegó a través de sus ácidos análisis sobre la sociedad actual, a la que la falta de pausa y reflexión ha llevado a la extenuación y la enfermedad.
Han fue homenajeado esta semana con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025 “por su brillantez para interpretar los retos de la sociedad tecnológica”, según el acta del jurado y en su discurso, que reproducimos en su totalidad a continuación, reitera sus posturas sobre sus críticas al neoliberalismo, a las redes sociales y a los teléfonos inteligentes, de los que aseguró, nos manejan la vida.