Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Galería: Los mejores disfraces en la esperada fiesta de Heidi Klum, ‘La Reina del Halloween’

Como ya es tradición, la modelo Heidi Klum dio de qué hablar y sorprendió con su disfraz en la fiesta de Halloween que ella organiza en Nueva York,

  • Galería: Los mejores disfraces en la esperada fiesta de Heidi Klum, ‘La Reina del Halloween’
hace 1 hora
Foto 1: (De izquierda a derecha) Johan Samuel, Henry Samuel, Kayla Betulius, Tom Kaulitz, Heidi Klum, Lou Samuel y Bill Kaulitz asisten a la 24.ª fiesta anual de Halloween de Heidi Klum, presentada por Butterfinger y Huluween en Disney+, en el Hard Rock Hotel de Nueva York el 31 de octubre de 2025.

Foto 2: Heidi Klum ilumina el Empire State Building para celebrar Halloween el 30 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Foto 3: Heidi Klum y Tom Kaulitz asisten a la 24.ª fiesta anual de Halloween de Heidi Klum, presentada por Butterfinger y Huluween en Disney+, en el Hard Rock Hotel de Nueva York el 31 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Foto 4: James Charles asiste a la fiesta de Halloween de Heidi Klum de 2025 en el Hard Rock Hotel de Nueva York el 31 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Foto 5: Luis Freitag, Tim Schaecker, Julien Brown, Bene Schulz y Jacob Rott, de Elevator Boys, asisten a la fiesta de Halloween de Heidi Klum de 2025 en el Hard Rock Hotel de Nueva York el 31 de octubre de 2025.

Foto 6: Candy Crash asiste a la fiesta de Halloween de Heidi Klum de 2025 en el Hard Rock Hotel de Nueva York el 31 de octubre de 2025.

Foto 7: David Kirsch asiste a la fiesta de Halloween de Heidi Klum de 2025 en el Hard Rock Hotel de Nueva York el 31 de octubre de 2025.

Foto 9: Heidi Wong asiste a la fiesta de Halloween de Heidi Klum de 2025 en el Hard Rock Hotel de Nueva York el 31 de octubre de 2025.

Foto 10: Yannik Zamboni y Aaron Kohler asisten a la fiesta de Halloween de Heidi Klum de 2025 en el Hard Rock Hotel de Nueva York el 31 de octubre de 2025.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

