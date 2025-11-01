Galería: Los mejores disfraces en la esperada fiesta de Heidi Klum, ‘La Reina del Halloween’

Foto 1: (De izquierda a derecha) Johan Samuel, Henry Samuel, Kayla Betulius, Tom Kaulitz, Heidi Klum, Lou Samuel y Bill Kaulitz asisten a la 24.ª fiesta anual de Halloween de Heidi Klum, presentada por Butterfinger y Huluween en Disney+, en el Hard Rock Hotel de Nueva York el 31 de octubre de 2025.

Foto 2: Heidi Klum ilumina el Empire State Building para celebrar Halloween el 30 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Foto 3: Heidi Klum y Tom Kaulitz asisten a la 24.ª fiesta anual de Halloween de Heidi Klum, presentada por Butterfinger y Huluween en Disney+, en el Hard Rock Hotel de Nueva York el 31 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Foto 4: James Charles asiste a la fiesta de Halloween de Heidi Klum de 2025 en el Hard Rock Hotel de Nueva York el 31 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Foto 5: Luis Freitag, Tim Schaecker, Julien Brown, Bene Schulz y Jacob Rott, de Elevator Boys, asisten a la fiesta de Halloween de Heidi Klum de 2025 en el Hard Rock Hotel de Nueva York el 31 de octubre de 2025.

Foto 6: Candy Crash asiste a la fiesta de Halloween de Heidi Klum de 2025 en el Hard Rock Hotel de Nueva York el 31 de octubre de 2025.

Foto 7: David Kirsch asiste a la fiesta de Halloween de Heidi Klum de 2025 en el Hard Rock Hotel de Nueva York el 31 de octubre de 2025.

Foto 9: Heidi Wong asiste a la fiesta de Halloween de Heidi Klum de 2025 en el Hard Rock Hotel de Nueva York el 31 de octubre de 2025.

Foto 10: Yannik Zamboni y Aaron Kohler asisten a la fiesta de Halloween de Heidi Klum de 2025 en el Hard Rock Hotel de Nueva York el 31 de octubre de 2025.