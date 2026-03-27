¿Otra vez? Usuarios de Bancolombia reportan fallas en la app; no pueden entrar a sus cuentas

Una nueva caída en los canales digitales de Bancolombia volvió a poner en aprietos a millones de usuarios en Colombia.
Desde primeras horas de este viernes 27 de marzo, clientes reportaron fallas generalizadas en la aplicación móvil y en la Sucursal Virtual Personas.
Lo que comenzó como dificultades aisladas terminó convirtiéndose en una avalancha de quejas, especialmente en la red social X, donde los usuarios expusieron bloqueos, errores de autenticación y rechazos de credenciales.
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