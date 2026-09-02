‘Kiko’ Gómez, exgobernador condenado, estaría detrás de disparos en el piso 26 de la Procuraduría, según magistrado

El magistrado José Joaquín Urbano de la Corte Suprema de Justicia envió una alerta de seguridad este miércoles tras conocerse que resultó afectada una oficina de un alto funcionario de la Procuraduría, ubicada en el piso 26, por disparos en días recientes durante un fin de semana. Los hechos tendrían relación con la condena contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar.

Según el documento firmado por el magistrado, otros funcionarios que intervinieron en el proceso también manifestaron preocupación por su seguridad personal y la de sus familias en las semanas recientes.

“Pongo estos hechos en su conocimiento porque considero que existe la posibilidad de que los Magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar”, señala el magistrado según la carta revelada por El Tiempo.

Una comisión de Policía Judicial investiga el impacto de uno de esos disparos en el ventanal de la oficina.

En contexto: Investigan disparo contra oficina del piso 26 de la Procuraduría

Según estableció EL COLOMBIANO, el hecho ocurrió durante el fin de semana y solo días después fue advertido por personal del Ministerio Público.

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