DNI también se habría reunido con círculo de ‘Papá Pitufo’, ¿para qué?

Esta semana volvió a sonar el nombre de Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo, conocido como el zar del contrabando, por cuenta de unas reuniones que adelataron funcionarios de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) “por orden del presidente Gustavo Petro” en Europa. Según reveló la W Radio, el exfuncionario de esa entidad Isaac Beltrán tenía el propósito de explorar posibles beneficios a cambio de información sensible.
Sobre el encuentro en Madrid en abril de 2024, EL COLOMBIANO corroboró la versión con el equipo jurídico de Marín Buitrago. Otras fuentes señalaron que el contrabandista decidió no avanzar en la “negociación” por considerar que no existían garantías suficientes para cualquier tipo de colaboración.
En la versión revelada por esa emisora se supo, además, que no solo la UIAF estaba haciendo esas gestiones, sino también el círculo de miembros exM-19 del jefe de Estado: Jorge Lemus, hoy director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Carlos Ramón González, exdirector del Dapre —y hoy prófugo de la justicia radicado en Nicaragua— y Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).