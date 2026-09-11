El fin de los tiempos, el documental colombiano premiado en el Festival Internacional de Cine de Venecia

El documental colombiano El fin de los tiempos y el largometraje brasileño London, programados en la Semana de la Crítica, fueron premiados en esta edición, anunció el viernes esta sección paralela de la Mostra de Venecia, como se conoce popularmente el Festival Internacional de Cine de Venecia, el más antiguo del mundo y uno de los tres más prestigiosos del planeta junto con Cannes y Berlín.

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El fin de los tiempos, ópera prima de los colombianos Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas, logró un galardón a la mejor contribución técnica y una mención especial del Gran Premio Iwonderfull, dentro de esta sección.

La cinta, de corte experimental, mezcla material de archivo con imágenes generadas con inteligencia artificial, para crear futuros alternativos.

“Es raro ver un archivo familiar tratado con tanta libertad: no como un documento, sino como un material bruto vivo, maleable, casi onírico. De este monólogo interior profundamente conmovedor y poético surge una idea sencilla y poderosa: cuando la memoria real falla o permanece en silencio, el pasado siempre puede ser reinventado”, indicó el comunicado de la Semana de la Crítica.