Dólar cierra hoy la jornada con tendencia bajista y ya se cotiza por debajo de los $3.100

El dólar opera este miércoles con una leve tendencia a la baja en los mercados internacionales, en medio de un escenario marcado por el repunte del petróleo, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la expectativa por el próximo dato de inflación de Estados Unidos.
La divisa cerró a la baja en $3.099,47, lo que representa una diferencia de $17 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.116,47. Tocó un mínimo durante la jornada de $3.093,21 y un máximo de $3.106,60. Se realizaron 1.985 transacciones por US$1.233 millones.
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