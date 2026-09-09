Dólar cierra hoy la jornada con tendencia bajista y ya se cotiza por debajo de los $3.100

La divisa cerró a la baja en $3.099,47, lo que representa una diferencia d e $17 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.116,47. Tocó un mínimo durante la jornada de $3.093,21 y un máximo de $3.106,60. Se realizaron 1.985 transacciones por US$1.233 millones.

El dólar opera este miércoles con una leve tendencia a la baja en los mercados internacionales, en medio de un escenario marcado por el repunte del petróleo, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la expectativa por el próximo dato de inflación de Estados Unidos.

El índice Bloomberg del dólar cedía 0,2%, mientras el yen avanzaba 0,5%, hasta ubicarse alrededor de 153,25 unidades por dólar.

Este comportamiento refleja una mayor cautela entre los inversionistas, ante la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y la preocupación por el impacto que un aumento de los precios de la energía pueda tener sobre la inflación mundial.

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El repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro también refleja estas preocupaciones.

La tasa del bono estadounidense a dos años llegó a 4,42%, su nivel más alto desde 2024, mientras los inversionistas siguen atentos a las próximas colocaciones de deuda del Gobierno estadounidense.

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En Colombia, la jornada del martes estuvo marcada por una baja volatilidad. La tasa de cambio se ubicó por debajo del promedio de los últimos 20 días, condición que permite activar el mecanismo mediante el cual el Banco de la República puede comprar dólares a través de opciones put destinadas a la acumulación de reservas internacionales.

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