Dólar vuelve a caer: cerró en $3.118 y vuelve la atención sobre inflación, tasas y petróleo

El dólar en Colombia volvió a moverse con volatilidad y cerró este lunes en $3.118,85, es decir, $7,23 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada se ubicó en $3.126,08. La divisa llegó a tocar un mínimo de $3.114 y un máximo de $3.140. Durante la jornada se realizaron 150 transacciones por un monto cercano a US$63 millones, en un mercado caracterizado por la menor liquidez de dólares en las entidades financieras y por factores externos que siguen generando incertidumbre. La cotización se mantiene, además, en niveles que no se observaban desde hace más de siete años. De hecho, el viernes pasado se cumplió un año desde la última vez que el dólar estuvo alrededor de la barrera de los $4.000. A este escenario se suman las presiones fiscales sobre Colombia, que han elevado el riesgo país, y la incertidumbre internacional derivada de la situación en Medio Oriente. Este martes, además, el mercado cambiario colombiano operará bajo la modalidad Next Day, debido al festivo por el Día del Trabajo en Estados Unidos. Le puede interesar: Dólar cae $7 en jornada Next Day por festivo en Estados Unidos

Inflación será una de las claves para el dólar

Los mercados estarán atentos al dato de inflación de Colombia que se conocerá esta tarde. Las expectativas de los analistas apuntan a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría cerrado agosto alrededor de 6,10%, todavía por encima del rango objetivo del Banco de la República. De confirmarse este comportamiento, la inflación seguiría representando un desafío para la autoridad monetaria y podría contribuir a mantener una postura restrictiva en materia de tasas de interés. Este escenario también puede tener efectos sobre el dólar, particularmente porque las decisiones del Banco de la República y las expectativas sobre las tasas inciden en los flujos de capital y, por esa vía, en la cotización de la moneda estadounidense. Conozca también: Dólar hoy: la divisa abrió a la baja en Colombia y tocó los $3.136 en las primeras operaciones

¿Qué viene para el dólar esta semana?

Desde Corficolombiana señalaron que, aunque este lunes no hubo operaciones en el mercado financiero estadounidense, la semana estará marcada por varios datos relevantes. Uno de los principales será el reporte de inflación de Estados Unidos que se conocerá el viernes. El comportamiento de los precios será seguido de cerca por los inversionistas, pues podría ofrecer nuevas señales sobre el rumbo de las tasas de interés de la Reserva Federal. La expectativa alrededor de la política monetaria estadounidense es especialmente relevante para el dólar global y para monedas emergentes como el peso colombiano. A esto se suma el comportamiento de los precios de la energía. Las dificultades para el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz han generado presiones sobre el petróleo y otros productos energéticos, un fenómeno que puede trasladarse a la inflación de distintas economías y complicar las decisiones de los bancos centrales. Lea más: Dólar abre al alza en Colombia este viernes y supera los $3.150: estas son las razones

Ormuz agrega incertidumbre al mercado petrolero

En medio de esta tensión, Irán aseguró que estaría cerca de cerrar un acuerdo con Omán para gestionar temporalmente el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz mediante una ruta segura para embarcaciones comerciales, mecanismo que sería documentado ante la Organización Marítima Internacional. La posibilidad de facilitar nuevamente el tránsito de tanqueros y otros buques redujo parte de la presión sobre el mercado petrolero. Sin embargo, todavía existen dudas sobre el alcance real del mecanismo y sobre la disposición de Estados Unidos a aceptar un esquema en el que Irán conserve influencia sobre los buques autorizados a transitar por la zona. Por ahora, el mercado cambiario colombiano queda así expuesto a una combinación de factores locales y externos: inflación, tasas de interés, riesgo país, petróleo y tensiones geopolíticas. Todos ellos serán determinantes para establecer si el dólar logra mantenerse en los niveles históricamente bajos que viene registrando o si retoma una senda alcista. Bloque de preguntas y respuestas: